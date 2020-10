Misterio resuelto: Protagonista del ‘San Juditas en la bicicleta’ cuenta su versión de los hechos

Fue en marzo de 2018 cuando México conoció uno de los memes más icónicos que nos ha dejado el internet de las cosas (como diría Purificación Carpinteyro). Sí, hablamos del sujeto que fue grabado cuando se estrelló con su San Judas en la bicicleta. Un video que hasta nuestros días sigue convirtiéndose en tendencia los 28 de octubre de cada año. ¡Y los que faltan!

Seguramente muchos saben de cuál video hablamos, pero si no les refrescaremos la memoria: Se trata de una grabación que se hizo viral hace dos años y en la que se ve a un sujeto en bicicleta cargando una figura bastante grande de un San Judas en la espalda, misma que se termina en pedazos cuando el hombre en cuestión se estampa contra un auto de color blanco que iba frente a él (el cual al parecer no notó).

Acá les dejamos el famoso video:

Ver en YouTube

El protagonista del video de San Judas en la bicicleta ha salido a contar lo sucedido

Pues bueno, el tremendo trancazo que quedó grabado para la posteridad nos dejó varias incógnitas. Una de ellas fue la de saber si el protagonista del video había sufrido algún tipo de lesión o fractura luego del tremendo trancazo que se metió junto con su San Judas. Y al parecer, dos años después un youtuber ha llegado para resolver esa incógnita con la que el pueblo mexicano aún carga.

Se trata de un youtuber llamado Yulay, que en los últimos meses se ha dedicado a entrevistar a muchos personajazos virales del internet en México. Pues bueno, en esta ocasión le tocó a Ulises, el sujeto del San Judas gigante que relató lo acontecido después de su incidente que lo viralizó en la web, el cual lo orilló a dejar de asistir a las misas del santo mencionado durante un buen rato.

Su nombre es Ulises y se “dio a la fuga” luego del accidente

En un video que ha sido posteado en redes sociales, Ulises contó que todo el accidente fue provocado casi por la persona que lo grabó, pues él se dio cuenta de la acción y se distrajo: “Yo avancé. Antes de llegar a un puente peatonal me empezaron a grabar, me distraje y me estampé. No había visto que estaba parado, apenas iba hacia mi destino… No me pasó nada, sólo se rompió mi San Judas y mi bocina”, mencionó.

A pesar del buen trancazo que se metió, Ulises afirmó que no le pasó nada a él. Aunque sí se dio a la fuga después del accidente con el auto: “La gente me ayudó. Me ayudaron a levantar mis cosas, me di a la fuga. Me escondí en el estacionamiento de Galerías, tenía miedo de que me agarraran”, indicó el sujeto detallando que el dueño del auto no se había enterado en el momento de lo ocurrido.

Y el San Juditas lo mandó a arreglar luego del trancazo que le metió

En el video el sujeto también indica que no todo fueron risas y diversión, pues el video viral lo avergonzó mucho y dejó de ir a misas de San Judas en un buen rato: “Llegué a la casa y salí en las noticias. Me vinieron a buscar para grabarme, pero no quise. Me dio pena. Dejé de ir con San Judas como medio año”, agregó el joven.

En cuanto al San Juditas en cuestión, el joven mostró ante las cámaras que la figura del santo había sido reparada, por lo que sigue siendo esa con la que asiste a misa los días 28. Acá les dejamos el video por si quieren verlo completito. ¡Otro misterio del internet finalmente ha sido resuelto!