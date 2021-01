Turismo de vacunas: Medios internacionales reportan la controversia de Pepillo Origel

Juan José Origel, mejor conocido como Pepillo Origel, es un famoso conductor de televisión en México, dedicado al mundo del espectáculo y al reporte de los chismecitos de las celebridades en el país. Pues bien, en los últimos días, es él el que ha estado en medio de la controversia a partir de una publicación en sus redes sociales.

Resulta que el pasado 23 de enero, Origel publicó una fotografía donde está siendo vacunado contra el COVID-19. ¿El tema? Viajó a Estados Unidos, específicamente a Florida, para poder recibir la vacuna antes… Esto desató una ola de comentarios en contra del conductor por los “privilegios” de su situación.

Y ahora, el tema se hizo tan grande, que varios medios en Estados Unidos como el New York Post y Fox News, reportaron el tema…

Pepillo Origel se vacuna antes

Como mencionamos, en las redes personales de Pepillo Origel, se dio a conocer que viajó a Estados Unidos para recibir la vacuna contra el CIVID-19. El señor escribió en la publicación: “Ya vacunado!! Gracias #usa que tristeza que mi país no me brindó esa seguridad!!!“.

Sus seguidores y usuarios reaccionaron de manera negativa, señalando que la acción es “ridícula”, “egoísta” o bien, que nadie le preguntó y a nadie le interesa. Algunos respondieron que en México, el plan de vacunación, hasta ahora, le da prioridad al servicio médico que está en la primera línea de batalla contra el COVID-19.

El New York Post y Fox News, reportaron el caso bajo el título de “Mexican TV host under fire after going to Florida to get COVID vaccine”. Dieron a conocer que el presentador de programas como Looking Out the Window (Ventanenado), Today (Hoy) y The Ear (La oreja) –jiar, jiar con el primer título–, es un turista más que ha recibido la vacuna, algo que es común en Florida.

Turismo de vacunas

A principios de enero de 2021, Los Angeles Times reportó algo llamado “turismo de vacunas”, un fenómeno que se lleva a cabo en Florida, Estados Unidos. Según reporta este mismo medio, varios turistas de Canadá y América Latina, viajan a Miami para recibir la vacuna de manera gratuita.

Florida es uno de los estados que más ha recibido el impacto de la pandemia. Tras recibir las primeras dosis de vacunas, anunció que su programa de vacunación le daría prioridad al personal médico, los residentes de centros geriátricos, los cuidadores y a las personas mayores de 65 años sin importar si estos son residentes.

La controversia surgió antes del caso de Pepillo Origel. Una conductora argentina llamada Yanina Latorre, a través de sus redes sociales, dijo que aprovechando que estaba de vacaciones en Florida junto a su madre, le sacaría un turno para que la pudieran vacunar. Esto, desde luego, desató controversia en redes y puso en altera a las autoridades del estado.

Medios han reportado que las personas mayores de 65 años que son residentes en Florida, deben hacer fila durante horas para poder alcanzar una vacuna, y muchas veces no lo logran. El hecho de que se vacunen a no residentes o personas que tienen casas en el estado, ha provocado la indignación de la ciudadanía.

La pandemia en Florida

Durante meses, Nueva York fue el epicentro de la pandemia en Estados Unidos, pero durante un buen rato, Florida le estuvo pisando los talones junto con California. Sin embargo, a mediados de julio de 2020, Florida reportó más casos que los otros dos estados, algo que se le ha atribuido a la ligereza de las autoridades frente a las medidas sanitarias.

El New York Times, medio que hace un recuento diario de los casos en cada estado del país, reportó que el 27 de enero, Florida registró 160 muertes y 8,408 casos más. “La semana pasada, ha habido un aproximado de 10,737 casos al día, una disminución de 30 por ciento de las dos semanas pasadas“. Las cifras, a pesar de haber disminuido, siguen siendo alarmantes.

Ante estos números, era de esperarse que los residentes de Florida se quejaran de la presencia de turistas para recibir primero la vacuna contra el COVID-19. Y de alguna manera, la posibilidad de viajar a Estados Unidos y asumir todos los gastos para recibir la vacuna, habla de un “privilegio”.

Este es el plan de vacunación en México, Pepillo Origel

Origel mencionó en su publicación que México no le brindó seguridad, pero en realidad, hay un plan de vacunación que le da prioridad, como reportamos en sopitas.com a los trabajadores de la salud, aquellos que atienden a pacientes con COVID-19 para dar paso a aquellos profesionales en general.

Le seguirán las personas con COVID-19 que estén graves o en riesgo, y las personas con enfermedades crónicas, pero siempre ajustándose a los bloques de edad que determinaron las autoridades.

Luego está la población, la cual arranca con el bloque de 80 y más años…

70 a 79 años

años 60 a 69 años

años 50 a 59 años

años 40 a 49 años

años Población menor de 40 años

