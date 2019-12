Diciembre es esa época del año en la que millones de familias alrededor del mundo se reúnen para celebrar juntos la Navidad o el Año Nuevo, algo que hacen acompañados con kilos y kilos de comida que parecieran nunca acabar. ¡Ya comenzaron los juegos del hambre!

Sí, así es como nace el famoso “recalentado”, que no es más que los restos de la cena de Navidad/ Año Nuevo que todos comemos hasta que se acaben (porque la comida no se desperdicia, no sean así) y los cuales se calienta una y otra vez – teniendo un sabor mejor–, dejándonos con varios días comiendo prácticamente lo mismo y también con unos kilitos de más.

Pero bueno, el 25 de diciembre es el primer día en esta carrera casi interminable llamada recalentado, por lo que muchos en lugar de estar quejándose con sus jefecitas de “¿eso es lo que vamos a comer?”, mejor se han dedicado a ilustrar esta tradición con memes, los cuales obviamente les vamos a dejar acá y los que pueden ver mientras se comen su quinto plato con ensalada de manzana:

Mi cerebro y yo llegando al #Recalentado: pic.twitter.com/26OSrRtCQN — Ruben Ridley (@RickYMortyMX) December 25, 2019

La lucha por los terrenos de la abuela continúa en el #Recalentado pic.twitter.com/eyLOwXnJfz — Antonio Remes (@ajremesd) December 25, 2019

Ahhh nada mejor que el #Recalentado y sus “invitados” pic.twitter.com/9qoCsVzV7z — HC Cancha Simpson (@HaciendoCancha) December 25, 2019

Felíz Navidad a todos, ya aquí en el #Recalentado 2019 pic.twitter.com/bgii6Jx6qn — Juan D’ (@judediso) December 25, 2019

Mamá: ¿Y el recalentado? Había como para tres días… *Yo, esforzándome por respirar: pic.twitter.com/HFYNbYqeA2 — Sed de la malala (@MalalaLalaLong) December 25, 2019

Cena de Navidad / Llegando hoy al recalentado. pic.twitter.com/8cRPlU6jT7 — fernando delaflor (@F3rn) December 25, 2019

¿Quién compra desayuno cuando hay recalentado como para 5 días? pic.twitter.com/23oy2c5Sru — Manzana salva la navidad (@ManzanitaTM) December 25, 2019

¿Ya andan bien crudos tragando el recalentado? pic.twitter.com/kDPqdL8QOg — Moises (@Mowgli420) December 25, 2019

Así en el recalentado… pic.twitter.com/PVJmi5EQ70 — Tatianotzin Oficial (@tatianotzin) December 25, 2019

Mi mama: Quieres mas recalentado y una caguama? Yo: pic.twitter.com/FcviYwg1os — Memes UAEH (@MemesUAEH) December 25, 2019

-¿ Quien va a querer recalentado? – pic.twitter.com/FyLoUPmeaN — El señor Rikolino (@AlonsiniBoy) December 25, 2019

wow mi google search de ayer después de comer recalentado a las 4am JAJAJA pic.twitter.com/m4Y9zEcwfh — conzzztantino (@constantitties) December 25, 2019