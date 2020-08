La historia detrás del meme: ¿Quién es el protagonista del ‘Estoy Fuera’ y de dónde salió?

Sí, sí, ya sabemos que muchos de ustedes ya saben quién es y en qué programa sale, pero hay muchas personas que no. Es por eso que hoy vamos a contarles la historia detrás del meme del empresario mexicano que junto a la frase ‘Estoy fuera’, se ha convertido en tendencia durante los últimos días. ¿Ya lo conocen?

Si la respuesta es un “no”, despreocúpense que acá les explicaremos quién es este simpático hombre y por qué sus palabras se ha convertido en uno de los memes del momento, los cuales la gente está utilizando para decir algo así como un “Gracias, pero yo paso” en aspectos de su vida como el amor u otras situaciones donde mejor pasas.

Su nombre es Arturo Elías Ayub y es yerno del mismísimo Carlos Slim

Arturo Elías Ayub es un empresario mexicano y licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Anahuác, quien actualmente funge como director de Alianzas Estratégicas y Contenidos de la multinacional América Móvil, así como Director General de la Fundación TELMEX Telcel, propiedad de Carlos Slim, quien es su papá suegro.

Pues bueno, Arturo Elías Ayub se ha vuelto muy popular porque es uno de los magnates y empresarios que participan en el programa ‘Shark Tank México’, uno donde personas emprendedoras van a presentar sus proyectos de negocio para recibir algún tipo de financiamiento por parte del ‘tiburón’ que le vea potencial a la idea en cuestión.

Y sí, el meme salió de ‘Shark Tank México’

Si ya han visto el programa en cuestión entonces sabrán que ahí llegan muchos emprendedores con varias ideas (algunas muy buenas y otras que parecen una broma), quienes piden financiamiento por parte de los empresarios para materializar o impulsar más sus proyectos en cuestión.

Claro que para ello deben exponer su idea y contestar algunas preguntas por parte de los ‘tiburones’, quienes con base en el concepto y sus conocimientos en negocios indican si le entran a la idea en cuestión o de plano la dejarán pasar porque no tiene pies ni cabeza.

Arturo Elías Ayub se ha convertido en el protagonista del meme de ‘Estoy fuera’.

Aunque todos los ‘tiburones’ lo han dicho dicho, es Arturo Elías Ayub se ha convertido en meme gracias a la conocida frase de “Estoy fuera”, con la que los inversionistas le hacen saber a un emprendedor que no les interesa una negociación porque el proyecto presentado no es una buena inversión para ellos.

La verdad es que el meme puede encontrarse casi en cualquier capítulo de ‘Shark Tank México’, pues tanto Elías Ayub como sus compañeros son personas que no se convencen tan fácilmente y quienes tampoco dudan en decir “Estoy fuera” cuando su ojo les indica que un proyecto no tiene futuro o no es redituable.

Acá un ejemplo:

“Ya me agarraron de su wey con los memes”, dice

Con un gran sentido del humor, Arturo Elías Ayub ha tomado sus redes sociales para informarle a la gente que ya sabe que es un meme en el internet de las cosas, algo que al parecer no le molesta en lo absoluto. “Ya me agarraron de su wey con los memes”, mencionó el conocido empresario.

Ya me agarraron de su wey con los memes 😂😂😂 pic.twitter.com/jXUL8LwEKq — Arturo Elias Ayub (@arturoelias) July 28, 2020

Y bueno, ya descifrado el misterio y ahora que saben de dónde salió el meme de “Estoy fuera”, acá les dejamos algunos de los mejores ejemplos que nos hemos encontrado en los últimos días:

-Homero te quedaste toda la noche viendo Shark Tank?

-Creo que estoy fuera pic.twitter.com/EEeyzi42cK — Emiliano Reach (@ReachLara2552) July 29, 2020

Hueles raro, eres bien intenso y te vistes qlerito; yo por eso, estoy fuera. pic.twitter.com/gBFYY7cFeT — La sensación del bloque (@barbara_snava) July 31, 2020

Si te da igual tener un día con o sin mí, entonces yo estoy fuera. pic.twitter.com/6yIh4GizSm — ℬ (@_la__a) July 26, 2020

Estás guapísima y me tratas súper bien, yo por eso estoy fuera pic.twitter.com/YmvwM0q2zm — Painted (@iQueGuapoLeo) July 29, 2020

Yo por eso estoy fuera pic.twitter.com/TqWf7OJ9t2 — (@albeydaaa) July 25, 2020

Yo también estoy fuera pic.twitter.com/GEJqVuKiXt — Delsin Lavigne Zomber (@Delsin_Lavigne) July 31, 2020

No cabe duda que estamos ante uno de los memes con más potencial en este 2020, ¿o cómo ven ustedes? ¿Están fuera?