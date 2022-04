¡Prioridades! Meteorólogo llama a sus hijos en plena transmisión para advertirles de un tornado

¡Primero lo primero! No debe ser nada sencillo volverse viral cuando se es meteorólogo por aquello de que el pronóstico del clima no es precisamente el tema favorito de la población. Sin embargo, este reportero lo logró por una acción nada menor.

Se trata de Doug Kammerer, meteorólogo principal de NBC Washington, quien en uno de esos espacios donde hay que informar a la gente el estado del tiempo, se enteró de que había amenaza de tornado muy cerca de su hogar.

Y el tema acá es que en la casa se encontraban solos sus hijos, así que no dudó en interrumpir su segmento para llamarlos y decirles que se fueran derechito al sótano para resguardarse, al menos mientras salía más información sobre el tornado en curso.

En redes sociales se compartió cañón el video del meteorólogo hablando por teléfono, pues a mucha gente le conmovió que Kammerer no dudara en interrumpir su labor profesional para tratar de que su familia estuviera a salvo.

El propio Doug respondió en Twitter a varias de las personas que difundieron el momento, y en uno de sus mensajes explicó que sus hijos estaban solos en casa, y como los conoce mejor que nadie, sabía que seguramente no estarían viendo el pronóstico del tiempo en la televisión aunque éste lo diera su padre.

“Fue un momento aterrador para mí, estaba un poco enloquecido por dentro”, dijo en uno de esos mensajes y no hace falta ser un meteorólogo para ponerse en sus zapatos y entender a qué se refiere. La ruta del tornado pronosticada por el Servicio Meteorológico Nacional de EE.UU. indicaba que el devastador fenómeno pasaría justo sobre su casa y debió haber sido desesperante estar lejos de sus hijos en ese momento.

Te dejamos por acá el video de este hombre hablando a su familia en plena transmisión en vivo para protegerlos.

Yes, had to warn my family! Kids were home alone and I knew they were not watching me on TV! They are safe. Thank you! Scary moment for me though, I was freaking out inside a bit. https://t.co/To8mPxibBh

— Doug Kammerer (@dougkammerer) April 1, 2022