“Es italiana, me parece”: Mexicano pide una torta de tamal en un restaurante español y se vuelve viral 

La torta de tamal (también conocida como Guajolota) es un platillo que divide opiniones entre mexicanos, pues si bien es deliciosa –junto con su respectivo atolito–, algunas personas consideran que esta torta sólo se le pudo ocurrir a los chilangos y ese afán que tenemos de meter cualquier cosa dentro de un bolillo. ¡Y QUÉ TIENEEEE!

Amada por muchos y odiada por otros, no cabe duda que la torta de tamal se ha ganado un lugar en la gastronomía de la CDMX. Algo que explica el porqué quizá no es tan famosa fuera de nuestro país como es el caso de los tacos, las enchiladas y otros platillos conocidos de nuestro país. Y si no nos creen, tienen que ver el siguiente video.

Un mexicano llegó a pedir una torta de tamal en España

Se trata de la broma que un mexicano hizo en un restaurante de Madrid, en España, al cual llegó para pedirle al encargado que le vendiera una torta de tamal. Si bien la intención es evidenciar que del otro lado del charco no conocen la Guajolota, todo toma un giro inesperado cuando un señor se involucra y cree conocer el platillo del que el chico está hablando.

“Eso es italiano, me parece… si quieres comprarte una, aquí al lado hay”, dice un señor al tiktoker que comienza a preguntarle si en ese local al que lo manda también hay torta de tamal de dulce y de verde. “Creo que sí, antes había de las dos pero ya no sé”, dice el señor que no tiene una idea de lo que es una guajolota.

Va el clip en cuestión:

No la consiguió, pero nos dejó un video viral en TikTok

Y antes de que se enciendan (ya los conocemos, chatos) nadie se le fue encima al señor por creer que las tortas de tamal eran italianas. De hecho en TikTok varios usuarios aplaudieron la amabilidad del hombre, quien nos hace creer que nuestros gustos son más italianos de lo que pensamos.