MiPrimerM2: El reto para quitarle lo imposible a comprar tu primera casa

Si eres de esas personas que tienen toda la intención de comprar una propiedad pero cuando ves precios prefieres gastar en un nuevo celular y se te olvida tu idea del depa de tus sueños, este reto está hecho para ti.

Y, ¿por qué si por todos lados dicen que los millennials o, como dirían tus papás, los “jóvenes de ahora no están pensando en el futuro, no están formando un patrimonio y no quieren comprar una vivienda”?

La verdad es que sí pasa. Estamos un poco acostumbrados a la satisfacción inmediata, a tener nuestros lujitos y a comprar lo que queremos hoy. Y eso de ahorrar para comprar una casa suena muy lejano o fuera de tu realidad, y por eso es que para empezar a ahorrar para tu primera casa te voy a picar la cresta y hacerlo un reto.

Con #MiPrimerM2 verás que si das un primer paso, tener tu propia casa no es imposible. ¿No me crees? Checa el video que preparé para ti:

Ver en YouTube

Ahorrar para toda la casa o para tu enganche es complicado, sí. Pero si le reduces presupuesto a ciertos gastos, como dejar de pedir todos los días comida a domicilio o hasta ya no de gastar en varios gadgets, lo puedes lograr.

Sólo sigue estos pasos:

– Encuentra una propiedad (o varias) con las características que quieres de tu futuro hogar.

– Divide el precio total del inmueble por los metros cuadrados que tiene para conocer cuánto cuesta 1 metro cuadrado.

– Divide el costo del metro cuadrado entre 6, que serán los meses que ahorrarás.

– Comparte en redes sociales cuando empieces tu reto para motivarte y motivar a tus amigos a sumarse.

Ten esta cifra en lugar visible o que se aparezca siempre que vayas a hacer un gasto. Así te detendrás al recordar tu meta y no vas a terminar financieramente ahorcado o sin cumplirla. También platícanos cómo te fue al final del reto y si te vas a animar a seguirle con el siguiente metro cuadrado. Usa el hashtag #MiprimerM2.

¡Auxiliooo! ¿Cómo le hago para ser adulto responsable con mis finanzas?

Sí, ser adulto es difícil pero no imposible. Y como no quiero que te sientas solo o que andes medio perdido y sin ayuda, preparé el taller online #AdultOINK en el que un grupo de cracks en su industria nos van a ayudar.

Además del reto #MiPrimerM2, tendremos clases breves pero súper efectivas con expertos que te orientarán en temas como créditos hipotecarios, a tomar buenas decisiones de compra en inmuebles, cómo cuidar física y económicamente de tu ‘yo del futuro’, y a entender qué son los seguros de gastos médicos mayores y cómo se usan.

¿Qué es #AdultOINK?

Es el taller en vivo de Pequeño Cerdo Capitalista y especialistas para saber qué hacer con tus con tus finanzas cuando la vida se pone seria.

Tiene ejes principales

1.- Cómo dar el paso para lograr tu primera propiedad

2.- ¿Qué salud te quieres “auto-heredar”? Y cómo protegerla (Seguros, seguridad social)

3.- Cómo aplicarte con tu retiro y aprovechar los beneficios en impuestos

4.- Prepararte para cuidar a tus papás –mental y legalmente–

Información básica del taller

¿Cuándo? El 16, 17 y 18 de julio

¿Duración? 8 horas 30 minutos, repartidas en 2 horas 40 por día por día. (Tentativamente)

Modalidad online. El taller se dará de en vivo, los asistentes podrán hacer preguntas después de cada participación, y también tendrán acceso a las grabaciones.

*Sofía Macías es autora de Pequeño Cerdo Capitalista, una serie de libros para dejarte de hacer bolas con el dinero y usarlo inteligentemente para tus metas. Puedes encontrar más consejos útiles en su página, @PeqCerdoCap, sus cursos y en su canal de Youtube.