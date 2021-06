Ojo aquí, godínez: Microsoft está organizando un torneo mundial de Excel

Estamos seguros que en algún punto de nuestras vidas, muchos nos preguntamos ¿de qué nos servirá conocer cómo usar Excel en modo experto para el futuro? Y aunque no lo crean es más útil de lo que parece si no nos creen, pregúntenle a los godínez . Sin embargo, jamás pensamos que este programa de Microsoft diera para más allá que crear tablas, hacer fórmulas y cálculos, y llevar el orden total de muchos datos.

En los últimos años, los e-sports se han convertido en referentes no solo en el mundo del gaming. Actualmente muchos los consideran como competencias con validez oficial, los cuales incluyen premios sumamente tentadores con varios milloncitos de dólares. Y por supuesto que la compañía de Bill Gates lo sabe, es por eso que están organizando un torneo en el que podrás sacar todas tus habilidades informáticas.

Resulta que hace unos días, Microsoft anunció con bombo y platillo que este 8 de junio llevará a cabo un evento llamado Financial Modeling World Cup. Se trata de una competencia internacional donde según la cuenta de la empresa tecnológica en Twitter, los espectadores verán ocho de los mejores modeladores financieros de todo el mundo con sus locas habilidades en Excel, demostrando quién es el mero mero en este programa.

Esto funcionará como un torneo de e-sports donde los participantes de Estados Unidos, Polonia, Australia, Canadá, India, Malasia, Reino Unido y Sudáfrica se enfrentarán para ganar un jugoso premio de 20 mil dólares –cerca de 400 mil pesitos mexicanos–. Por ahora, lo único que nos queda es observar esta emocionante competencia donde seguramente nos dejarán con el ojo cuadrado entre celdas, gráficas y fórmulas para hacer cálculos.

Financial modeling as an e-sport. Watch eight top financial modelers around the world work their mad #Excel skills on June 8 at 12 PM UTC. Find out more (and check out the merch): https://t.co/GqkmWjSFOo

— Microsoft Excel (@msexcel) June 4, 2021