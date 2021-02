Modifican (ilegalmente) el ‘Hollywood Sign’ para concientizar sobre el cáncer de mama

El Hollywood Sign es una de las atracciones turísticas más importantes y conocidas de Los Ángeles, California. Las letras blancas ubicadas sobre la colina del monte Lee, en el parque Griffith, se pueden ver desde varios puntos de la ciudad y sin duda, ir ahí es casi una visita obligada al estar en dicho estado de EU.

Al ser un lugar tan popular las autoridades tienen reglas estrictas que prohiben a los visitantes tocar o acercarse demasiado a las letras en cuestión que miden 14 metros de largo y más de 100 de ancho. Sin embargo, eso no ha sido impedimento para que algunos desafíen la ley y se aventuren a cambiar el significado de este famoso letrero.

De hecho eso ocurrió este lunes 1 de febrero. En redes sociales comenzaron a circular fotografías que dejaban ver que la palabra “Hollywood” había sido cambiada por “Hollyboob”. Una hazaña realizada por un grupo de 6 personas que logró cambiar la letra “W” por una “B” escrita sobre una manta, misma que simplemente colocaron sobre la letra original.

De acuerdo con informes citados por TMZ, autoridades de Los Ángeles fueron alertadas de lo sucedido y automáticamente rastrearon a las 6 personas que alteraron el famoso letrero. Un grupo encabezado por la modelo Julia Rose, conocida por ser activista del movimiento Free The Nipple, al cual los policías esperaron colina abajo.

Casually enjoying the World Series, and some titties 💁🏻‍♀️ pic.twitter.com/Ec7mHrGWZP

— that’s so regan (@ReganKelseyy) October 28, 2019