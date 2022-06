Y ahora, en nuestra sección “Por eso estamos como estamos…“. Sabemos que la televisión mexicana no es la mejor del mundo, es más, podríamos decir que incluso deja mucho que desear. No obstante, también nos ha regalado algunos momentos extraños y muy peculiares, que se han quedado guardados en nuestra memoria.

Algunos nos dieron risa, otros nos hicieron sentir pena ajena, y claro, también hubo algunos que de plano nos sacaron de onda, y gacho. Sabemos que la historia de nuestra televisión mexicana está llena de momentos pintorescos, pero por lo pronto, estos son los que más recordamos:

“Pedrito” Sola anunciando la mayonesa equivocada:

Al parecer, en ese programa no se les dan muy bien las menciones publicitarias:

Y pues ya hablando de nuestra preciosa televisión mexicana, recordemos el momento en el que unos poderosísimos lentes que “mira, los tiro… y no les pasa nada hombre” se dan en la m@dr3 a nivel nacional.

Antes de que se volviera chavorruco, Adal Ramones tenía un programa para ‘chavos’ muy exitoso llamado Otro Rollo. En una ocasión fue al set de otro programa (sobre los Burundis) con Enrique Iglesias para hacer unos concursos. Algo salió mal y Ramones terminó “prendiéndose”.

Durante un enlace al noticiero, un reportero de TV Azteca mostraba los estragos ocasionados por las intensas lluvias en Tlalnepantla, sin imaginar que terminaría nadando en el interior de un charco. Aquí te dejamos el video para que “tú tengas una idea…“.

La noche que Vicente Fox ganó la presidencia, López Dóriga dirigía un programa con varias personalidades políticas. De pronto el diputado priísta Eduardo Andrade, un poco ardido por la derrota de su partido en las elecciones –y presuntamente con unas copitas de más–, irrumpió en el estudio de televisión y armó este show.

Años después, el mismo López Dóriga haría gala de su manejo del idioma inglés:

Durante un baile en el programa Pacatelas, a Mario Bezares alias “Mayito” se le cayó una bolsita con un sospechoso polvo blanco, diceeeeen:

A Luis García le ganó la emoción en un juego de la Selección Mexicana contra Panamá, después de un golazo de chilena de Raúl Jiménez se puso a gritar “¡No mames, no mames!” al aire:

Javier Alarcón también sufre cuando narra los partidos. Así de intenso se puso cuando le metieron gol a la Selección. ¡Hasta le pegó a la mesa!

Durante una emisión de Big Brother pa’ “las celebridades”, Yordi Rosado (que estaba todo golpeado) nos enseñó que las matemáticas no se le dan:

Después de conocerla como una niña tierna e inocente, Lucero enloqueciendo a nivel nacional mientras daba una entrevista para aclarar el lío que uno de sus guardaespaldas tuvo con la prensa:

Loret de Mola le pide a los chavos que “no hagan pendejadas”:

Raúl Velasco regañando a Coque Muñiz en un festival musical por hacer playback y no respetar las reglas del concurso. Sí le fue como en feria al pobre…

Un chavo “darks” quiso dar un mensaje durante un programa mañanero de TV Azteca:

Esto pasa cuando te quieres pasar de listo con un luchador gringo:

Y hace algunos años, esta conductora de la televisión regia confundió a Stanley Kubrick con Spencer Tunick:

¿O qué tal a Laura Bozzo cuando entró en ambulancia a su programa y luego se paró para bailar al ritmo de “Yo viviré”? Hasta la cara de su público era como de ‘WTF con esta doña…’. De lo más deplorable de la televisión mexicana, sin lugar a dudas. Esos gritos no se los deseo a nadie.

O uno de los mejores actores JAJAJAJAJAJAJA que diga, políticos JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA en la historia de nuestro bonito país, es Pato Zambrano. Con episodios conocidos como “la batalla vs Miloc”, o cuando “le salvó la vida a alguien”, este integrante famoso por salir en Big Brother, ha sido la burla tema de conversación para todo México.

Y un conteo de los momentos más bochornosos de la televisión mexicana no podía excluir a Carlos Trejo… ¡POR SUPUESTO QUE NO! Hemos sido testigo de decenas de historias absurdas y peleas, sobre todo con Jaime Maussan, pero ahora, llegó un nuevo episodio para que lo vuelvan a pelar de pelea. Ahora el conato de bronca fue con Alfredo Adame.

¿O qué tal cuando Maussan mando a callar a unas conductoras por las famosas ‘fotografías con movimiento’?

Y hablando de Maussan, no podíamos olvidar a Mafe Walker, quien se presentó en televisión nacional para “hablar en idioma alienígena”…. sí, no es broma. Por supuesto que este fue un momento muy essstraño y admiramos a los conductores por no echarse una carcajada en ese instante.

“Eres el puro c*lo”, esas fueron las palabras con las que Eduardo Yañez inició uno de los momentos de más cringe que hemos visto en años. Luego de que un reportero le preguntara cosas un tanto personales, el actor respondió insultándolo y dándole una cachetada guajolotera, de esas que no salen ni con polish…

Por último pero no menos importante, tenemos un verdadero clásico, el momento en que se manifestó el ‘Phil Barrera’ (mejor conocido por muchos como ‘la posesión’ de Lolita Ayala’ en vivo y a todo color). Este video no necesita explicación…

¿De qué otros momentos bochornosos de la televisión mexicana te acuerdas?