Lo que sabemos del concierto que Mon Laferte canceló a un colectivo feminista

Mon Laferte se convirtió en tendencia la tarde de este 27 de noviembre. ¿La razón? la cancelación de un concierto que iba a realizar para brindar apoyo a la colectiva Okupa Bloque Negro, que desde hace meses se encuentran en las instalaciones de lo que era la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en CDMX.

Fue a través de un texto publicado en sus redes sociales donde Mon Laferte dio a conocer la noticia, detallando cómo fue que decidió dar un concierto para recaudar ayuda para las integrantes de la colectiva y también, el motivo por el cual decidió no presentarse en el show que se llevará cabo el próximo 4 de diciembre.

Mon Laferte iba a realizar un show para apoyar a la Okupa Bloque Negro

De acuerdo con la cantante chilena, hace unos días recibió la invitación para ir a visitar las instalaciones de la Okupa Bloque Negro que actualmente fungen como un refugio para mujeres. “Aquí hay madres buscando justicia y mujeres que vienen de otras ciudades huyendo de sus agresores y colectivas feministas”, indicó Mon Laferte en su publicación.

La artista mencionó que aceptó la invitación y junto con La Okupa decidieron hacer un pequeño concierto para recaudar ayuda (alimentos, medicina y ropa principalmente). Sin embargo, la cosa cambió cuando ella dio a conocer su presentación en sus redes sociales y comenzaron a acusarla de transfobia.

Pero la acusaron de posible transfobia y decidió investigar

“Compartí el evento en mis redes y a los minutos de esto comencé a recibir mensajes en donde se me acusaba de posible transfobia por apoyar al bloke, sin entender los motivos de esta acusación me pareció necesario investigar”, explicó.

Mon Laferte se comunicó con Erika, vocera de la Okupa y madre buscando justicia, para preguntarle qué era lo que estaba pasando en torno a los comentarios donde la acusaban de ser transfóbica: “Erika me dijo que ‘aquí el único enemigo es el patriarcado'”, dijo Laferte, quien decidió tomar una postura sobre lo ocurrido.

Al final anunció que no participará en el evento

“Después de la llamada, de leer en redes y de varias horas de pensar llegué a la conclusión de que cada quién sabe en su corazón cuáles son sus sentimientos e ideas y que es importante respetar y tener empatía”, expresó la cantante chilena al dar a conocer los motivos por los que decidió no participar.

“Lo que menos quisiera es que se generen discusiones, siempre he intentado unir a las personas ya sea con mi música o mis acciones. Yo ya no quiero más odio, seguiré apoyando a todos los colectivos FEMINISTAS, TRANS, LGBTTTIQ+ como lo he hecho los últimos 10 años de mi vida”, manifestó Mon Laferte en su relato, donde también dijo que se encargará personalmente de recolectar ayuda para la Okupa.

¿Y por qué acusaban a Mon Laferte de transfóbica?

Tal y como lo mencionó la misma Mon Laferte, luego de anunciar su participación en el evento para apoyar a la Okupa, comenzó a recibir varios mensajes donde la acusaba de transfobia. De acuerdo a usuarios de redes sociales, el colectivo feminista ha sido señalado en varias ocasiones por promover el odio contra las personas transgénero.

Tw: transfobia, LGBTQIAFOBIA, discurso de odio y criminalización

Disculpen la hora, por si tenían dudas sobre si la OKUPA CNDH había o no hecho la violencia transfobica y homofóbica. Vean esto, el último es una joya. pic.twitter.com/woq6g8rhuL — 🌸✨💖Eri 🌺💜🌼Open Commissions (@Erivlt) October 25, 2020

Pues si es bien desmoralizante ver que @monlaferte esté apoyando los movimientos feministas anti-trans 🙁 pic.twitter.com/jUT9DNikIy — Ophelia Pastrana 🏳️‍🌈 (@OphCourse) November 26, 2020

“me quieres callar?” La critica no es censura. “transfobia es odiar a trans” pues el Okupa Bloque Negro escribió “No [Queremos] Trans [Aquí]” despues de vandalizar un letrero que decia “Me amo trans” “Empatía”https://t.co/osmhJjITos pic.twitter.com/7ZjChCDxTM — Susana Putería: SnotBitch (@ElSimioArcoiris) November 27, 2020

La decisión ha dividido bandos

La postura de Mon Laferte ante la situación ha levantado muchas opiniones encontradas, pues por un lado hay quienes aseguran que las integrantes de la Okupa no son transfóbicas y sólo quieren un espacio exclusivo para mujeres, por lo que la decisión de la cantante chilena deja ver una vez más que “el patriarcado vuelve a poner por delante a los hombres”.

Por el otro, algunas otras personas aplaudieron la decisión de Laferte por no apoyar a quienes tienen ideales transfóbicos, esto argumentando que hay bastante odio hacia la comunidad por parte de los hombres, como para que mujeres incurran en lo mismo.