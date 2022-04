Y en Monterrey: Arrestan a sujeto que le aventó tacos a su exnovia por no querer regresar con él

Y no la culpamos, evidentemente… Dicen por ahí que unos tacos al día son la clave de la alegría y seguramente eso hace creer a las personas que podrán arreglar cualquier problema que tengan con otras personas. Y lo decimos específicamente por el sujeto que intentó regresar con su ex a través de este manjar.

Si no se enteraron, el pasado 4 de abril las autoridades de Monterrey detuvieron a un hombre que le aventó una orden de tacos a su exnovia. ¿La razón? que la mujer no quiso regresar con él, algo que ya le había dejado en claro anteriormente con una orden de restricción que el sujeto no respetó.

Un sujeto quiso reconquistar a su exnovia con unos tacos

De acuerdo con el diario Reforma, el pasado lunes alrededor de las 4:20 de la tarde, Andrés Gilberto M. de 46 años fue a las oficinas donde trabaja su exnovia, ubicadas en la colonia Gonzalitos, y la esperó con una orden de tacos que había comprado para pedirle que se dieran otra oportunidad.

Sin embargo, la mujer en cuestión rechazó la propuesta –con todo y los tacos– y eso hizo que Andrés se pusiera violento, pues el sujeto la empujó, insultó y de paso le aventó la orden de tacos en cuestión. Razón por la cual la mujer tuvo que pedir ayuda a la policía, a quien contó que su ex tiene una denuncia por acoso.

Hombre ignora orden de restricción y espera a su ex pareja cuando ésta salía de su trabajo arrojándole unos tacos tras discutir. #RegístrateGratis https://t.co/06n1hatSoQ — elnortelocal (@elnortelocal) April 4, 2022

El hombre se fue arrestado por aventarle los tacos y no respetar la orden de restricción que le pusieron

Al final la policía de Monterrey llegó a la escena y se llevó a Andrés Gilberto al Ministerio Público, donde iban a definir su situación legal por este incidente.

Esperemos que las autoridades ya le lean la cartilla a este sujeto y por fin entienda que su ex no quiere regresar con él y debe respetar su decisión. Eso y de paso que le recuerden respetar la orden de restricción que la mujer le puso hace unos meses. ¡No sean así!