Lo que necesitas saber: Gordolfo Gelatino, Agallón Mafafas, El Wash & Wear, fueron algunos de los personajes que Eduardo Manzano creó para el show de Los Polivoces.

Cuando se habla de quienes sentaron las bases de la comedia mexicana se mencionan a personajes como Tin Tan, Cantinflas, Clavillazo, Resortes… y en esa selecta lista no puede faltar el dueto de “Los Polivoces”.

Hoy, lamentablemente se confirma la muerte de Eduardo Manzano, quien junto a Enrique Cuenca formó tan legendaria dupla.

Los Polivoces / Foto: Instagram/lalomanzanocomediante

Los 70 fue la década de mayor popularidad de Los Polivoces

La muerte de Eduardo Manzano fue confirmada por su hijo, Lalo Manzano. De acuerdo con el comunicado, que publicó en redes, el comediante y primer actor falleció el 4 de diciembre.

“Fue un hombre extraordinario, bondadoso, inteligente y con un corazón tan grande como su talento”, escribió el hijo de Eduardo Manzano.

Eduardo Manzano / Captura de pantalla

Junto con Enrique Cuenca, Eduardo Manzano creó emblemáticos personajes de la TV mexicana

Eduardo Manzano nació en 1938. Su época de gran popularidad se dio en la década de los 60-70 con el programa Los Polivoces, gracias a personajes que todavía son recordados por los más chavorrucos: Los hermanos Lelos, Gordolfo Gelatino, Agallón Mafafa, Don Laureano, Armandaro Valle de Bravo, etcétera.

Personajes que, algunos de ellos, hoy estarían “funadísimos”, como dice la chaviza: un hijo gandalla, explotador de su madre; una suerte de militar pasado de lanza que a cada momento evidenciaba su falta de entrenamiento; un hombre del norte que no se tentaba el corazón para hacer sufrir a su abnegada esposa… cosas de ese tipo.

Gordolfo Gelatino, personaje de Eduardo Manzano / Captura de pantalla

En los últimos años, se mantenía vigente con su participación en la serie cómica Una Familia de Diez, en la que compartía créditos con Jorge Ortíz de Pinedo. Una gran pérdida para la comedia mexicana, sin duda alguna.