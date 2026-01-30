Lo que necesitas saber: Pedro Torres fue el productor de infinidad de videoclips de artistas como Luis Miguel, Mijares, Emmanuel, Lucía Mendez... puro ídolo del pop mexicano.

Fue a inicios del 2000 que alguien tuvo la idea de traer a México Big Brother, un reality que era un trancazo a nivel internacional. Para ello, lo adaptó para que fuera del gusto del público nacional… y vaya que lo fue. Ese “alguien” fue el productor Pedro Torres, quien lamentablemente falleció este 30 de enero.

Pedro Torres / Foto: Instagram/ptorres

El productor estaba diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica

La triste noticia fue difundida por medio de la cuenta oficial del productor. “Partió tranquilo y lleno de fe, rodeado del amor de sus hijos, de su madre, de sus nietos, hermanos y hermanas…”, señala el mensaje.

Por el momento se desconoce la causa precisa de su fallecimiento. Sin embargo, desde hace tiempo se sabía que Pedro Torres estaba diagnosticado con una enfermedad degenerativa e incurable.

Pedro Torres / Foto: Instagram/ptorres

¿Quién fue Pedro Torres?

Lo de Big Brother fue sólo el trabajo que coronó toda una carrera. Antes de hacer explotar en México el fenómeno del reality show, Pedro Torres fue camarógrafo en los Estudios Churubusco, publicista, director, guionista y productor de videos musicales.

Trabajo para videoclips de Lucía Mendez (de quien fue esposo), Emmanuel, Luis Miguel (a él se le debe esa joya de “Cuando Calienta el Sol”), Amanda Miguel, Mijares y, el ahora funado, Julio Iglesias.

En Televisa, además de Big Brother, fue responsable de las series Mujeres Asesinas y El Encanto del Águila. Descanse en paz.