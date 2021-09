Bebé moderna: Mujer compró esperma en internet y se embarazó con un tutorial de YouTube

Vaya que estamos viviendo tiempos de cambio. La llegada del internet y el avance de esta enorme red con el paso de los años, vino para cambiarnos la vida y hacerla mucho más fácil. Pero aún así, no quita que de repente nos sorprenda con casos verdaderamente impresionantes, justo como el que les vamos a contar en esta ocasión, pues una mujer prácticamente tuvo un bebé gracias a varias cosas que compró en línea… sí, esto no es broma.

A inicios de este 2021 se supo la historia de Stephanie Taylor, originaria del Reino Unido. Resulta que ella ya tenía una familia y un hijo de cinco años, Frankie. Sin embargo, las cosas con su esposo se complicaron y para no hacerles el cuento más largo, terminaron divorciados. Aún con todo esto, ella todavía mantenía la ilusión de tener otro bebé pero no quería buscar otra pareja, es por eso que se le ocurrió una grandiosa idea.

Esta mujer se embarazó gracias a… ¡¿internet?!

De acuerdo con Daily Star News, la mujer fue a varias clínicas de fertilidad pero los procedimientos eran muy caros para ella. Es por eso que siguiendo el consejo de una amiga y gracias al internet de las cosas encontró una aplicación llamada Just Baby, la cual es básicamente una especie de Tinder pero con donantes de ADN, y después de conocer a una persona en dicha plataforma se pusieron de acuerdo y tres semanas después, le llevó el esperma a la puerta de su casa.

“Fue agradable, cálido y amigable, y tomamos una taza de té y hablamos del clima”, contó Stephanie, quien mencionó que no buscó a cualquier sujeto. Según lo que ella declaró, quería a un hombre que no tuviera historial de enfermedades graves y que le diera un hijo que compartiera características similares a Frankie. Para su suerte, lo encontró en un solo día, pero la misión todavía no estaba completa, aún faltaba el paso más importante.

Al final, todos le dieron amor a Eden

La inseminación también era algo que esta mujer de plano no podía pagar. Pero contra todo pronóstico, halló un kit de aplicación en eBay y con la ayuda de algunos tutoriales que vio en YouTube, LOGRÓ QUEDAR EMBARAZADA y al primer intento. Stephanie Taylor dio a luz el el 15 de octubre de 2020 a una niña que llamó Eden, y como era de esperarse el nacimiento de la bebé vino acompañado de toda clase de comentarios.

Algunas personas de su familia no estaban de acuerdo con su decisión. Su mamá y hermana estaban contentas con la llegada de una nueva integrante, pero a su papá de plano no le latía la idea. Sin embargo, con el paso del tiempo y al acercarse a su nieta, aceptó el paso que tomó su hija y ahora está feliz, e incluso aceptó que esta extraña manera de embarazarse es genial. Y la verdad es que no podríamos estar más de acuerdo.

“Se podría decir que ella es la primera bebé online, ella es un poco como un milagro”, declaró la orgullosa madre de la niña a la que distintos medios empezaron a llamar como la primera eBaby. Nosotros les hemos contado historias increíbles sobre bebés (POR ACÁ pueden checar una al respecto), pero de plano nos quedamos con el ojo cuadrado al saber que esta mujer, básicamente se pudo embarazar solita. No cabe duda de que los caminos del internet son misteriosos.