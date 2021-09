De telenovela: Hospital cambió por error a dos bebés y se dan cuenta 19 años después

En el internet de las cosas aparecen historias increíbles que a decir verdad, parecen que se le ocurrirían a los guionistas de una telenovela mexicana. Casos hay y muchos, como el de una mujer que descubrió que la prometida de su hijo también era su hija (sí, no es broma, ACÁ lo pueden checar). Y en esta ocasión queremos contarles algo similar, pues un hospital cambió a dos bebés y 19 años después se dieron cuenta de esta confusión.

Así como lo leyeron. Hace unos días y directamente desde España surgió la historia de una chica que se remonta al ahora lejano año del 2002. Resulta que en el Hospital San Millán de Logroño, un centro de salud que cerró hace ya un buen rato, “se produjo un humano”, de acuerdo con lo que explicaron autoridades de la región de La Rioja, cuando los trabajadores de esta lugar sin querer intercambiaron a dos recién nacidas y las entregaron a familias distintas.

El hospital se equivocó y le entregó bebés diferentes a las familias

Según El País, las bebés nacieron el mismo día y con un par de horas de diferencia. Sin embargo, ambas llegaron a este mundo con poco peso, es por eso que decidieron ponerlas en incubadoras hasta que su salud mejorara. Fue entonces cuando se produjo el supuesto fallo que provocó que las pequeñas acabaran en brazos de una familia que no era la suya y que se supo 15 años después por un conflicto familiar por la pensión alimentaria de una de las jóvenes.

Resulta que en 2017 y para reclamar la cantidad de dinero que le tocaba pagar al papá de una de las chicas –quien sobra decir que no se hacía cargo de ella– recurrieron a una prueba de ADN, y fue justo en ese momento cuando se dieron cuenta de que no era hija biológica ni del hombre ni de la mujer que hasta entonces creía que eran sus padres. Después de conocer todo esto, las autoridades empezaron a investigar hasta que se toparon con la verdad.

Ahora, una de las chicas está pidiendo una indemnización

Ahora, en pleno 2021, esta chica supo que todo este problema se debió a un error de los trabajadores del Hospital San Millán de Logroño, es por eso que sin deberla ni temerla, decidió demandarlos por negligencia. Además de exigir que se haga justicia por todo el tiempo que vivió pensando que estaba en la familia correcta, la joven está pidiendo una indemnización de tres millones de euros (que serían unos 70 millones de pesitos mexicanos).

Sin embargo, y de acuerdo con el abogado de una de las involucradas (la cual no ha revelado su verdadero nombre), las autoridades sanitarias de La Rioja le ofrecieron pagar 215 mil euros –unos 5 millones de morlacos mexas-. Por supuesto que no aceptaron su oferta, y al parecer llegarán hasta las últimas con tal de que su clienta gane esta batalla legal, a pesar de que no han podido encontrar a la persona directa que sea responsable de este error.

Por otro lado, es importante mencionar que tanto la segunda chica como su familia han presentado cargos en contra del hospital; es más, ni siquiera se han puesto en contacto. Sin embargo, los representantes de la joven demandante dejaron muy claro que están a su disposición de las familias para darles todo el apoyo necesario que puedan necesitar y manteniendo la confidencialidad si es que así lo desean. De verdad, un caso de telenovela.