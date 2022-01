Cha-le: Joven se entera que se cancela su boda por un cartel que colgó su novia

No lo podemos negar, todos hemos pasado por rompimientos amorosos que probablemente no siempre han sido muy amistosos que digamos. Cada quien sabe cómo decide terminar con sus parejas, pero como dicen por ahí “hay maneras”, ¿no creen? Tal es el caso que estamos por contarles, pues resulta que un joven se enteró que su boda de plano ya no se armaba porque su novia colgó un cartel en la calle… sí, así como lo leen.

Por acá les hemos platicado historias de amor increíbles, como la de un joven en Argentina que propuso matrimonio con una milanesa y papas (AQUÍ pueden checar cómo estuvo la cosa). Sin embargo, en esta ocasión queremos viajar hasta Bolivia –para ser específicos a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra– donde al pobre Nicolás le informaron públicamente que no habría bodorrio y al parecer, todo fue por andar de fiesta con sus cuates.

Este joven se enteró por un cartel que su novia ya no quería casarse con él

Hace unos días se hizo viral en redes sociales el caso de este joven. Resulta que en una de las plazas públicas, apareció una lona de color amarillo fluorescente bastante peculiar en la que la mujer con la que presuntamente se iba a casar, le dijo y avisó a esta pobre alma en pena que ya no quería casarse con él ni siquiera le mandó un mensaje en WhatsApp o algo así , y por supuesto que esto llamó la atención de propios y extraños.

“Nicolás S. ya no hay boda. Seguí gastando tu plata en beber con tus amigos. ¡Ni vengas a mi casa!”, se puede leer en el cartel. Hasta el momento no se conoce la identidad del famoso hombre que se quedó como novia de pueblo, vestido y alborotado, y mucho menos ha respondido a este duro mensaje –que quizá le rompió el corazón–, pero estamos seguros que esta noticia le ha de haber caído muy de peso.

Parece que no todo está perdido para Nicolás… o algo así

Por supuesto que la lona en la que la novia le declaró al joven que ya no quería casarse con él, rápidamente se hizo viral en el internet de las cosas y como era de esperarse, la mayoría escribió mensajes de apoyo para consolar a este soldado caído. Sin embargo, no todo está perdido –o algo así–, pues resulta que varios negocios locales de Santa Cruz de la Sierra unieron fuerzas para buscar a Nicolás y ayudarlo a apadrinar su boda.

Sí, no es broma. De hecho, una empresa encargada de organizar eventos lanzó una convocatoria a través de sus redes sociales para que Nico (como le diremos de cariño de ahora en adelante) logre reconciliarse con su novia y que se arme el bodorrio. Imagínense qué tan cañona está su oferta que esta compañía promete darle salón, invitaciones, DJ, grupos musicales, pastel, el maquillaje de la chica y hasta la despedida de soltero, prácticamente todo está puesto.

Así que como ven, este joven solo necesita reconciliarse con su novia para que tengan la boda de sus sueños. La cosa aquí es que no sabemos ni siquiera quién es Nicolás y mucho menos tenemos idea si la susodicha aún está dispuesta a casarse con él. Por ahora parece que tendremos qué esperar a que este soldado caído aparezca, nos cuente el desenlace de la historia y deje muy claro si se hace o no la carnita asada.