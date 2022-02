¡La torcieron! Mujer finge tener COVID para no ir a trabajar y la cacha su jefe

Las cosas con el COVID-19 son bastante serias. Desde que esta enfermedad se convirtió en pandemia, lamentablemente le ha arrebatado la vida a millones de personas en todo el planeta. Sin embargo, y aunque ustedes no lo crean, a esta alturas hay quienes de plano no le toman la importancia que se merece este tema. Tal es el caso de una mujer que por más increíble que parezca, fingió estar enferma para no chambear y “la cacharon con las manos en la masa”.

Por acá les hemos platicado de varios –sobre todo hombres– pasados de lanza respecto a esta enfermedad, tal como ocurrió recientemente con un sujeto que se gastó el dinero de donaciones para combatir el COVID para comprarse un Lamborghini y ropa de lujo (AQUÍ pueden checar cómo estuvo toda la cosa). Pero en esta ocasión queremos contarles sobre Ellie Middleton, una tiktoker que confesó haber mentido a su jefe pero no se salió con la suya.

Esta mujer fingió tener COVID y la cacharon “con las manos en la masa”

A través de un video en la popular plataforma, la mujer mencionó que le mintió a su jefe al decirle que tenía COVID-19, es por eso que le dieron algunos días de descanso para que se recuperara y más tarde regresara de nuevo al trabajo. Hasta ahí parecía que las cosas para Ellie saldrían de maravilla; sin embargo, no contaba con que su patrón se pondría las pilas y se daría cuenta de su engaño de una manera bastante peculiar.

Con una captura de pantalla, esta chica demostró la forma en la que su jefe la confrontó. Resulta que él le envió un mensaje en donde le preguntaba su ubicación. Ella respondió que se encontraba en casa, pero el hombre se fue sin rodeos y la cuestionó por estar afuera sin respetar los protocolos de sana distancia: “No estoy, ¿por qué pensaste eso?”, dijo la joven. Al final, no le quedó de otra más que aceptar que en efecto, andaba de parranda.

Al final le pidieron prueba negativa y toda la cosa

Y quizá se estén preguntando, ¿cómo fue que el jefe se dio cuenta que la mujer le quería ver la cara? Bueno, pues muy sencillo, lo notó porque checó los estados de una de las amigas de Ellie en Snapchat: “Fui a la fiesta de cumpleaños de Lily solo para mostrar mi cara, pero puedo volver al trabajo mañana porque salí negativo”, trató de aclarar la joven, quien relató que antes de irse a la fiesta, se hizo una prueba de PCR donde todo salió bien.

Sin embargo, parece que las cosas se complicarán aún más ya que Ellie Middleton confesó que no cuenta con dicho documento para comprobar que salió negativa en la prueba rápida al COVID-19, el cual debe enviar a su jefe para salir de dudas. Como era de esperarse, la historia rápidamente se hizo viral, con un montón de personas mencionando los puntos en donde la regó, siendo el principal el haber mentido sobre algo bastante grave, ¿no creen?