Cha-le: Mujer moja a abuelita porque vendía artesanías afuera de su casa

En el internet de las cosas siempre aparecen historias que además de levantarnos el ánimo, nos dan cierta esperanza en la humanidad y en que el mundo es buen lugar. Sin embargo, hay ocasiones en las que las cosas son totalmente distintas, porque demuestran que hay personas sumamente malas y que buscan. Como lo que lamentablemente estamos por contarles, ya que una mujer –sin deberla ni temerla– mojó a una abuelita en la calle.

Tristemente las agresiones hacia personas adultas son más comunes de lo que parece, POR ACÁ les contamos de un caso donde golpearon a una mujer mayor en Estados Unidos simplemente por ser mexicana. Pero ahora, la víctima fue una señora, la cual lo único que hizo fue vender sus artesanías en las vía pública para poder sobrevivir, aunque parece que no a todos les encanta que las personas se ganen la vida de esta manera.

Sin deberla ni temerla, mojaron a una abuelita artesana

A través de redes sociales –Twitter para ser exactos– un joven cuyo usuario es @El_Triqui_ contó hace unos días lo que sucedió con esta abuelita y no solo eso, también publicó un video al respecto. Resulta que esto sucedió en Peribán de Ramos, uno de los tantos municipios ubicados en el estado de Michoacán, cuando esta señora estaba en las calles de dicha ciudad vendiendo palitas de madera, canastitas y más tranquilamente, como cada día.

Sin embargo, no esperaba lo que vendría después. Una mujer, la cual al parecer vive en la casa donde la señora artesana puso su pequeño puesto, se asomó a su balcón y sin pensarlo dos veces, aventó agua no solo a la abuelita, también a todas las cosas que vendía. Después de todo esto, la señora mayor no tuvo de otro mas que recoger todo y moverse a otro lado, pero un joven que estaba ahí grabó el momento y dijo algo muy cierto.

“Hoy me tocó esta mala experiencia… como una señora humilde está trabajando, haciendo la lucha por salir adelante y gente ignorante como mi querida amiga le moja todo su negocio. Neta gente sino tiene nada qué hacer no se ponga hacer este tipo de cosas, pónganse a ayudar no a echar a perder el trabajo de otras personas, porque esto no se hace”, dijo la persona que estuvo presente cuando esto pasó.

Le echan agua a viejita que vendía artesanías en la calle, esto sucedió en Peribán de Ramos Michoacan. 😡 pic.twitter.com/t0nFDrWkXF — El Triqui (@El_Triqui_) August 8, 2021

Este caso abrió un debate en redes sociales

Como era de esperarse, el joven publicó el video en redes sociales y de inmediato se hizo viral, pero sobre todo dio de qué hablar en el internet de las cosas. Por un lado están los que piensan que lo que esta mujer le hizo a la abuelita es imperdonable, aunque aparecieron algunos que mencionaron que quizá la idea de que todas estas personas vendan sus productos afuera de casas particulares podría ser molesto, pero eso no justifica el hecho de agredirla.

De cualquier manera, no hay razón para aventarle agua a una señora que solamente está trabajando y ganándose la vida de manera honrada, ¿ustedes qué opinan al respecto? Queremos leerlos…