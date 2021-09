Diapositivas brgs: Mujer revela a sus papás que es stripper con una presentación de PowerPoint

Confesar algo a nuestras familias siempre es difícil. Por más que exista la confianza de decir las cosas y tengan una excelente comunicación, hay cierto nervio a la reacción de nuestros seres queridos. Aunque gracias a la magia del internet hemos visto cómo muchas personas hicieron revelaciones importantes de manera creativa, como el caso de la mujer de la que hablaremos en esta ocasión, porque la verdad nos dejó con el ojo cuadrado.

Hace unos cuantos días se hizo viral la historia de Lex, una joven originaria de Portland, en Estados Unidos. Resulta que ya llevaba varios meses trabajando como stripper, solo que existía un pequeño “problema”, no le había dicho a sus padres qué era lo que estuvo haciendo durante todo ese tiempo. La razón principal para no contarles nada era evidentemente los prejuicios sociales que aún existen detrás de esta profesión.

Esta mujer se rifó con una presentación de Power Point muy peculiar

Es por eso que para evitar que la descubrieran y se armara un escándalo innecesario, esta mujer tuvo una gran idea. Así como cuando íbamos a la escuela, que teníamos que exponer sobre un montón de temas, Lex creó una presentación de PowerPoint para contarle de su nuevo trabajo a sus papás (así como se le declaró una chica a su crush). Sin embargo, y para sorpresa de muchos, su archivo era sumamente explicativo y directo; no le metió relleno ni nada por el estilo.

En el video que rápidamente se viralizó en TikTok y otras redes sociales, se puede ver cómo esta chica se para frente a sus padres y empezó dando un gran discurso: “Antes de que empiecen a preocuparse por mí o emocionarse, este secreto pertenece a mi vida, no afecta a nadie. Cualquier conjetura que puedan tener, estará equivocada. Se los digo simplemente porque quiero que las personas que amo y en las que más confío sepan lo que está sucediendo en mi vida”.

Sus papás reaccionaron bastante bien a su nuevo trabajo

La mujer comenzó a correr sus diapositivas de Power Point, dejándole muy claro a sus papás que no estaba embarazada y tampoco corría peligro. Unos minutos después confesó la verdad: “¡Soy stripper! Bailo pole dance en un club y lo amo”. Más adelante, comentó que no tienen de qué preocuparse ya que solamente se dedica a bailar y eso la ayuda a expresar quien en realidad es; hasta les aseguró que no trabaja en un lugar inseguro.

Después de su presentación, la joven abrió un espacio para preguntas y respuestas, donde evidentemente su papá le preguntó si esto era real, en un tono bastante amable y hasta gracioso porque se le notaba divertido con esta situación. Por otro lado, su mamá le agradeció por contarles la verdad y que comparta con ellos esta parte de su vida. Eso sí, los dos estuvieron de acuerdo que sus diapositivas de PowerPoint fueron muy creativas.

No cabe duda de que decir la verdad a veces cuesta mucho trabajo, pero si lo haces de una forma franca, directa y hasta divertida, puede que las cosas te salgan de maravilla. Ahí está el ejemplo de esta mujer, que luego de tener cierto miedo a revelarle a sus padres que trabajaba como stripper, gracias a su ingenio logró no solo que todos supieran las razones por las hace esto, también los hizo reír. Sin duda, se merece una estrellita, ¿no creen?