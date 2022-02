¿El amor acaba? Mujer se divorcia a tres minutos de casarse por un comentario de su esposo

Para nadie es un secreto que el matrimonio es una cosa seria, pues no basta con querer a más no poder a esa persona especial, hay otros aspectos importantes como el entendimiento y el respeto mutuo. Sin embargo, hay quienes a pesar de no tener estos dos últimos puntos deciden casarse, aunque también tenemos casos de personas que se arrepienten en el mero momento de la verdad y con justa razón, como el caso de una mujer que se divorció de inmediato.

Por acá les hemos contado sobre novias que simplemente nos dejaron con el ojo cuadrado, como una que rompió un montón de vestidos con unas tijeras (AQUÍ pueden checar cómo estuvo la cosa). Pero en esta ocasión les platicaremos sobre una chica que luego del bodorrio y tan solo tres minutos después de dar el famoso “sí”, decidió que lo mejor era separarse de su novio y todo por un motivo que comprendemos a la perfección.

Esta mujer se divorció tres minutos después de casarse

De acuerdo con distintos medios como Milenio, todo esto sucedió en Kuwait, cuando una pareja estaba en su propia boda. Las cosas iban transcurriendo con normalidad, en una ceremonia típica en la que los novios estaban uniendo sus vidas para siempre. Sin embargo, todo cambió justo cuando acabaron de firmar los papeles donde oficialmente se convertían en marido y mujer, pues el novio hizo un comentario que sorprendió a todos.

Resulta que la mujer tropezó mientras caminaba por el registro civil y terminó en el suelo. Lejos de que su esposo la ayudara, la mujer sólo escuchó que el sujeto la llamó “estúpida”… así como lo leyeron. Se acababan de casar y su marido ya la había insultado. Es por eso que a pesar de que llevaban unos cuantos minutos de matrimonio, la protagonista de esta historia no soporto este comportamiento y le dio carpetazo de una vez por todas.

Según los que estuvieron presentes en la boda, la novia se levantó y sin pensarlo dos veces, regresó con el juez del registro civil para pedirle que deshiciera la unión. Por supuesto que al conocer sus motivos, la autoridad estuvo de acuerdo y así fue como terminó uno de los matrimonios más breves de Kuwait y probablemente de todo el mundo. Eso sí, la mujer dejó muy claro que es más importante el amor propio que dejarse pisotear por la persona que “más la quiere”.