Murió Patrick Quinn, co-fundador del Ice Bucket Challenge, a los 37 años

Retos virales han existido muchos (… tal vez demasiados), pero pocos han tenido un impacto tan grande y una causa tan importante como el Ice Bucket Challenge. Lamentablemente este fin de semana falleció Patrick Quinn, uno de sus principales impulsores, a la edad de 37 años.

Y es que aunque algunos pocos vieron al Ice Bucket Challenge como un simple juego, este reto viral tenía el objetivo de visibilizar el problema de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad en la que las neuronas que controlan la función muscular mueren lentamente, y que han padecido grandes personalidades como Stephen Hawking.

Patrick Quinn fue diagnosticado con ELA en 2013, un mes después de cumplir 30 años de edad, y fue desde ese año que se convirtió en uno de los tres principales impulsores del Ice Bucket Challenge junto con Pete Frates, quien murió el pasado 9 de diciembre, y Anthony Senerchia, quien falleció en el 2017.

“Lamentamos profundamente compartir que Pat Quinn falleció hoy. Pat fue cofundador del ALS Ice Bucket Challenge y una inspiración para millones de personas en todo el mundo”, señaló en un comunicado la ALS Association (Asociación de esclerosis lateral amiotrófica).

Según las cifras de la ALS Association, el reto viral logró recaudar 115 millones de dólares tan sólo para su organización, y 220 millones en todo el mundo para la investigación de la ELA. Patrick Quinn, Pete Frates y Anthony Senerchia fueron galardonados como “Héroes ELA” en el 2015, premio otorgado a personas que viven con la enfermedad y han tenido un impacto positivo en la lucha contra ésta.

(1/4) We are deeply saddened to share that Pat Quinn, co-founder of the ALS Ice Bucket Challenge passed away at the age of 37. Pat was diagnosed with ALS in 2013 and went on to help popularize the greatest social media campaign in history. pic.twitter.com/c5PiZHRZbE

— The ALS Association (@alsassociation) November 22, 2020