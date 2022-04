Aunque no lo crean: Niña lleva botella de tequila al kínder para compartirla con sus compañeras

De vez en cuando, aparecen en el internet historias que nos levantan el ánimo. Pero la verdad es que son más aquellas que nos dejan con el ojo cuadrado y que por más que repasamos la situación, nomás no entendemos cómo es que suceden cosas bastante bizarras en este mundo. Tal es el caso de lo que les vamos a contar en esta ocasión pues una niña llevó una botella de tequila al kínder para compartirla en el recreo con sus compañeras… sí, esto no es broma, en realidad pasó y claro que se hizo viral.

Por acá les hemos platicado sobre pequeñas que nos sorprendieron por completo, como una niñita que nos hizo cuestionarnos el sentido de la vida cuando dijo que quería ser un gato (sí, eso ocurrió y AQUÍ pueden checar cómo estuvo la cosa). Sin embargo, ahora les presentaremos a una menor originaria de Michigan, Estados Unidos, que aunque no lo crean, se le hizo fácil agarrar una botella que se encontró en su casa y decidió que era una buena idea compartirla en su escuela.

Aunque no lo crean, una niña llevó una botella de tequila a su escuela

De acuerdo con medios locales, todo esto ocurrió en la escuela Grand River de Livonia, donde una niña fue el centro de atención, pues llegó al kínder con una botella de tequila mezclada con jugo que estaba lista para tomarse como margarita. Resulta que la pequeña sirvió la bebida en vasos de papel a sus compañeritas para tomarla junto a ellas en el recreo, como si se tratara de cualquiera cosa y como era de esperarse, en cuestión de minutos sintieron los efectos del alcohol.

Según la madre de una de las niñas afectadas, Dominique Zanders, su hija de cinco años le dio unos tragos al tequila y de inmediato se sintió mareada y un poco aturdida. Afortunadamente la situación no pasó a mayores, pero obviamente los padres de familia están concertados por lo que sucedió en el colegio. Y a pesar de que la menor que llevó la botella sabía que era alcohol lo que estaban tomando, la culpa recayó en la escuela y sobre todo en los papás de la protagonista de esta historia.

El kínder respondió ante esta situación

Ante esta situación, la escuela Grand River publicó un comunicado en el que mencionaban que estaban al tanto del caso de esta niña y que actuaron rápidamente llamando a profesionales médicos en el control de envenenamiento y llamando a los padres de los menores involucrados. Sin embargo, además de lamentar lo que sucedió, también dejaron claro que a pesar de que revisan todo lo que sus estudiantes llevan al kínder, es imposible para ellos checar las mochilas de cada uno de los alumnos.

“Si su hijo sabe lo que es, no tiene nada de malo. Pero debe saber que no debe tocarlo, que no es para niños”, dijo Alex Smith, una de las madres de las pequeñas afectadas. Por último pero no menos importante, la escuela declaró que la menor que metió la botella de tequila podría ser castigada de ser necesario. Claro que los demás padres de familia no están de acuerdo con que ella sea la que se lleve el castigo, pero sin duda esperan que esta clase de cosas no vuelven a suceder jamás.