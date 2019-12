En esta época y sobre todo cuando somos niños aprovechamos la oportunidad para pedirle a Santa Claus, el niñito Jesús, los Reyes Magos o quien sea todas esas cosas maravillosas que vimos en el año y que deseamos tener. Lamentablemente no siempre nos llega lo que esperamos y esta no es la excepción pues hoy les traemos la historia de un niño que lo único que quería era pasar estos días jugando Minecraft pero terminó con uno de los escritos más importantes de Adolfo Hitler.

Todo esto ocurrió en Francia, para ser exactos en París, cuando un pequeño abrió sus regalos navideños y se encontró con una tremenda sorpresota. Resulta que su abuelito había escuchado que quería tener una copia de Minecraft –uno de los videojuegos más pedidos por todos los niños en el mundo–, así que el niño se fue a dormir este 25 de diciembre con la ilusión de encontrar lo que más quería abajo del arbolito.

A la mañana siguiente –y como todos hicimos a esa edad– antes de desayunar y echarse lo que sobró en el recalentando, el niño se fue directo al árbol de Navidad para ver todos sus regalos cuando de repente llegó la decepción. Al abrir el obsequio se dio cuenta de que no estaban Steve o algunos de los otros personajes del popular videojuego, sino un libro. Y no cualquiera pues se trataba de Mein Kampf (en español, Mi Lucha), el manifiesto y serie de ideales que Adolfo Hitler escribió cuando estuvo preso en 1924.

Además del niño, sus padres también se mostraron sorprendidos porque no creían que el abuelito le haya dado algo así a su nieto. Por ahí podemos escuchar a alguien diciendo: “No papá, es Minecraft, ¿dónde conseguiste esto? No es posible”. Si no nos creen, chequen el video a continuación:

Cuando me regalan un libro, da igual que sea de Hitler o Gandhi.

Le pidió el ‘Minecraft’ y el abuelo le regaló… Mein Kampf’ ‍♂️ pic.twitter.com/iH0TyjRNTi — ✯✯ (@jesdd78) December 26, 2019

Al final el libro terminó desapareciendo de la escena, y lo único que le quedó al pequeño fue ponerse a jugar con sus demás regalos y olvidar lo que su abuelito le había regalado, una de las obras más importantes del Partido Nacionalsocialista escrita por el que quizá es el dictador más conocido de la historia. Ni modo, ya será para la próxima Navidad cuando pueda tener Minecraft.