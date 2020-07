Y en México: Niño sale volando de un auto en movimiento y en pleno bulevar

Existen diversas recomendaciones de seguridad al momento de viajar en auto, las cuales son bastante obvias o evidentes. Ya saben, cosas como no manejar bajo la influencia de alcohol/drogas, no utilizar el celular estando al volante, usar los cinturones de seguridad, poner seguros o utilizar sillas especiales cuando se viaja con niños, etc.

Si bien muchos hacemos esto cuando salimos en auto con la familia o algún acompañante, parece que otras personas esperan a que les ocurra algo malo para poner en marcha estas prácticas que pudieron evitar una tragedia. Sino nomás’ pregúntenle al papá del niño del que hablaremos a continuación, el cual salió disparado de un auto en movimiento.

Y sí, el caso de ese niño ocurrió en México

Como prueba de que la gente en nuestro país nunca dejará de sorprendernos, el video que verán hoy fue captado el pasado viernes 24 de julio y por una cámara de vigilancia ubicada en el Bulevar Metropolitano del estado de Zacatecas.

En las imágenes captadas alrededor de las 10 de la mañana podemos apreciar que un automóvil va circulando por una curva de dicha vialidad. Sin embargo, de un momento a otro se observa cómo se abre la puerta de atrás y un niño cae hacia el pavimento, quien rueda mientras dos vehículos grandes se acercan por detrás.

Afortunadamente sólo quedó en un gran susto

Luego de que el niño sale del auto, el conductor –quien al parecer es papá del pequeño y que también lleva a otro chamaco en la parte de atrás del automóvil– frena unos metros más adelante y sale del coche para ver si su hijo está bien.

Afortunadamente el niño afectado se levanta y avanza hacia donde está su papá, quien lo consuela y le soba la cabeza para alivianar el trancazo que se metió al salir del coche en movimiento. Ahí les va el video del que estamos hablando:

De nuestro inbox#Video Cámaras de vigilancia captaron el momento en que un niño salió disparado de un automóvil en movimiento cuando circulaban sobre el Bulevar Metropolitano en #Zacatecas. pic.twitter.com/Srh542Znva — Qué Poca Madre (@QuePocaMadreMex) July 25, 2020

El papá ha sido fuertemente criticado por la caída del niño

El video se ha difundido en redes sociales y aunque el niño al parecer no sufrió más allá de la caída, su accidente le ha traído muchas críticas a su papá, a quien acusan de irresponsable ya que su descuido al llevarlo en la parte de atrás del vehículo sin ningún tipo de protección, pudo provocar una tragedia. Tanto con él como con el otro niño que viajaba en el mismo auto.