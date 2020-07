De noticiero a comedia: Niños contraatacan e interrumpen a sus mamás a medio trabajo

No existe un alma que no se haya tenido que adaptar a los tiempos del coronavirus. En todos los ámbitos, en todas las industrias. En todos los trabajos en todos los puestos. Esto no ha sido una excepción para los reporteros de noticieros en todo el mundo. Desde que comenzó la cuarentena hemos visto muchos casos de pequeños niños interrumpiendo videoconferencias en vivo y el resultado siempre es extremadamente tierno y chistoso.

Ya bien entrados en la cuarentena nos hemos ido adaptando a la nueva forma de trabajo. Ya sea en las calles o en casa. Una de las técnicas que hemos aprendido a lo largo de los días es evitar distracciones o cualquier cosa que no nos permita concentrarnos. Pero esto no es tarea fácil. Menos con el refrigerador a unos metros, con la televisión al alcance de un click y aún más complicado con niños en casa.

Como si se hubieran puesto de acuerdo, dos noticieros internacionales se vieron interrumpidos el día de hoy por casos similares. Ambos por un tierno paréntesis provocado por niños que poco sabían que se volverían famosos por su inocencia.

Primer caso

El primer caso sucedió en la cadena de televisión Sky News en una entrevista con Deborah Haynes. Irrumpiendo en la habitación, el niño le preguntó a su madre si le permitía comerse dos galletas, mientras ella se disculpaba por la interrupción.

El hijo de la editora de Asuntos Exteriores, Deborah, robó los corazones de los televidentes que también elogiaron sus habilidades de negociación inteligentes, ya que su madre probablemente le diría que sí a la solicitud de galletas sólo para deshacerse de él.

“David Cameron estaba hablando de… Oh, lo siento mucho, ese es mi hijo llegando, estoy realmente avergonzado, lo siento”, dijo, mientras su pequeño niño abría la puerta y entraba. “¡Un segundo!” ella le dijo: “¡Lo siento!”. Al tocarla, su hijo le dijo: “¿Puedo tomar dos galletas?” y Deborah aceptó sin pensarla dos veces.

También puedes leer: LOS NIÑOS CONTRAATACAN: REPORTERO DE LA BBC VUELVE A SER INTERRUMPIDO POR SUS HIJOS EN ENTREVISTA

Thank you for the lovely comments after my son’s impromptu appearance mid-live-broadcast. I can confirm that his high-stakes negotiating skills netted him two chocolate digestives https://t.co/OQRGiMNih2 — Deborah Haynes (@haynesdeborah) July 1, 2020

Segundo caso

Si el primero les pareció tierno, este se llevará sus corazones. Esta tierna interrupción sucedió en el noticiero BBC News cuando la Dra. Clare Wenham, experta en políticas de salud global de la London School of Economics, había estado hablando con la emisora sobre los bloqueos de coronavirus locales.

Pero su pequeña hija pronto interrumpió la entrevista, apareciendo en el fondo mientras decidía dónde debería exhibirse una obra de arte que representa un unicornio en un estante. Cuando el presentador de BBC News, Christian Fraser, le preguntó cómo se llamaba su hija, la doctora Wenham respondió: “Se llama Scarlett”.

Luego, Fraser se dirigió directamente a Scarlett y le dijo: “Creo que se ve mejor en el estante inferior. Y es un adorable unicornio”. Scarlett repite, antes de agregar: “Solo estoy decidiendo a dónde puede ir. Mamá, ¿dónde quieres que vaya?”, finalizó. La Dra. Wenham está de acuerdo en que la obra de arte se vería genial en el estante y se disculpa con el entrevistador, mientras ambos se mueren de la risa.

I have never participated in a segment of television that wouldn’t have been enhanced by the presence of children. pic.twitter.com/8z2h0U2Y5S — Anand Giridharadas (@AnandWrites) July 1, 2020

Reacciones

En ambos casos, las reacciones fueron muy positivas. Muchos se rieron, muchos otros comentaron que sus hijos son adorables. Una usuario de Twitter llamada Jessica Hecox se expresó: