Puede que en estos momentos, muchos papás estén haciendo home office mientras cuidan a sus hijos, sobre todo después de que se levantara la fase 2 por el coronavirus en nuestro país. Aunque la gran mayoría deben estar contentos porque pasarán más tiempo con sus retoños mientras sigue la contingencia, es probable que uno que otro esté buscando la manera de trabajar mientras ven Paw Patrol, jiar jiar, aunque hay personas como este reportero que nada más no saben qué hacer a la hora de chambear y echarle un ojo a las criaturas.

Si no se acuerdan de este personajazo de las noticias, por acá les recordamos por qué se convirtió en una estrella en las redes sociales. En 2017, el corresponsal Robert Kelly de la BBC en Corea del Sur se volvió viral por un hecho bastante curioso. Mientras estaba hablando desde su casa sobre la destitución de la presidenta Park Geun-hye pasó algo que estamos seguros que muchos recuerdan.

En medio de la plática bastante clavada en la política, los hijos pequeños de este reportero aparecieron a cuadro para saludar, una niña pequeña y un bebé en andadera. Al percatarse de que sus nenes estaban en cada nacional para el Reino Unido, comenzó bajita la mano a pedirles que salieran de ahí, aunque con la inocencia e insistencia que tienen todos los niños por supuesto que no lo hicieron. Tuve que ir volando la esposa de Robert por los chilpayates para que lo dejaran dar su nota con tranquilidad.

Si no se acuerdan o quieren revivir ese épico momento, por acá les dejamos el video:

When live TV goes wrong…

This BBC TV guest’s children become the stars of the show. pic.twitter.com/gVWbcZmASh

— BBC News (World) (@BBCWorld) March 10, 2017