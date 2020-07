Y ni así entienden: Novio muere de coronavirus en la India tras organizar una boda masiva

Si algo nos quedó claro –al menos a la gran mayoría– desde el inicio de la pandemia, es que no podíamos hacer eventos que congregaran a muchas personas en un solo lugar. Hay quien si lo ha cumplido cabalmente y otros que de plano se pasaron las medidas por el arco del triunfo, y de esas personas queremos hablar de hoy, pues una boda en la India terminó siendo una verdadera pesadilla para todos los que asistieron.

Una parejita originaria de la ciudad de Patna tenía la ilusión de casarse, pero al parecer el tema del COVID les dio igual (cof, cof, caso en Monterrey), pues sin importarles mucho el coronavirus y menos el qué dirán, los tortolitos comenzaron a organizar todo para hacer la fiesta con la que tanto soñaron.

Y vaya que echaron la casa por la ventana, pues a la boda invitaron a más de 300 personas. El novio era un ingeniero de 30 años que trabajaba en Nueva Delhi, había regresado a su pueblo natal para preparar la ceremonia junto a su prometida y por ahí dijo que esta boda la recordarían para siempre, lamentablemente no se equivocó.

De acuerdo con The New York Times, un pariente de la familia contó que días antes de que la boda se llevara a cabo, el novio comenzó a vomitar y se quejó de un dolor de cabeza. Lo llevaron de inmediato a un hospital en Patna, pero sus padres insistieron en que la boda tenía que continuar, y para terminar de rematar, no le hicieron la prueba del coronavirus.

La boda que nunca olvidará esta familia

Al final, el bodorrio sí se hizo y los casi 400 invitados que fueron bastante contentos –y que al parecer no tomaron medidas de sana distancia– terminaron preocupados por su salud. Resulta que al menos tienen el conocimiento de que 100 personas que estuvieron festejando junto a ellos, dieron positivo al COVID-19.

Pero quizá lo peor fue que lamentablemente, días después de que la ceremonia terminara, Sri Kumar Ravi, el magistrado del distrito de Patna, dijo que recibió una llamada anónima: el novio había muerto. La misma fuente dijo que los padres del joven de 30 años habían incinerado el cuerpo pero no tenían la certeza si había fallecido por coronavirus.

¿Qué pasó después?

Según The Wire, el padre del novio negó que su hijo hubiera estado enfermo antes de la boda aunque las pruebas digan lo contrario. Pero también mencionó que los miembros de su familia, incluido él, habían dado recientemente positivo en el test de coronavirus. Lo único que se pudo rescatar de toda esta ‘coronaboda’ fue que la novia (que ahora tristemente es viuda) salió libre de COVID-19.

Sri Kumar Ravi comparó este bodorrio con “obligar a sus invitados a suicidarse en masa”, señalando que había pruebas que sugerían que el novio sabía que estaba enfermo antes de la ceremonia, pero que el fiestón sucedió de todos modos sin informar a la mayoría de las personas que asistieron. Lo que comenzó como un momento feliz, terminó siendo una verdadera pesadilla para toda la familia del novio.

*Hasta el momento de redactar esta nota, en la India se registran más de 20 mil muertes por coronavirus con 719 mil 665 casos confirmados de COVID-19.