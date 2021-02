El tema de una herencia familiar suele despertar ciertos conflictos entre los posibles herederos. Que quién merece más porcentaje, que quienes serían los empoderados o los beneficiados… Hay una infinidad de situaciones de ese tipo y muchas de ellas hasta se ven en la TV, el cine y los libros. Sin embargo, quizá ninguna de ellas se compara con lo que un hombre en la India decidió hacer con su bienes, destinándoselas a su perrito.

Resulta que el señor Om Narayan Verma, de 50 años de edad, ha retirado parte de su herencia a sus hijos ya que ellos lo tienen sumamente decepcionado por un tema de intereses. Entonces, ante este problema, el benefactor eligió a un nuevo heredero: su siempre fiel y consentido cachorro Jacky.

Om Narayan Verma es conocido agricultor de la localidad de Chhindwara, lugar donde él posee más de 21 hectáreas de tierra que le han ayudado a establecer sus negocios desde hace varios años. Pero esta gran cantidad de territorio que tiene en su poder despertó las disputas familiares entre sus hijos.

El señor Verma ha tenido dos matrimonios. De su primer compromiso, el hombre tuvo dos hijas y un hijo, mientras que del segundo -donde aún se mantiene unido- tiene dos hijas más. Así fue como comenzó el conflicto de interés entre todos los descendientes.

Total que los hijos del señor Narayan ya se andaban dando con todo por la herencia. Entonces el hombre, cansado y decepcionado por las conductas interesadas de sus muchachos, tomó cartas en el asunto… pero su solución fue más increíble que cualquier otra cosa.

El agricultor cambió su testamento y le otorgó una parte importante de la herencia a su actual esposa Champa Bai. Sin embargo, la modificación más destacada fue la inclusión de su perrito Jacky como uno de los herederos más beneficiados, incluso por encima de sus hijos. Eso sí, todo ha sido un plan con maña que el cachorro será bien cuidado.

De acuerdo con The Indian Expresss, Narayan especificó en el documento que aquella persona que cuide de su perro tendrá derecho a usar la parte de la herencia del animal. De la misma manera, quien se haya hecho cargo del cachorro adecuadamente, será el heredero de la fortuna de Jacky cuando este muera.

“Puse nombre de mi perro para asegurarme de que los miembros de mi familia tomen el cuidado adecuado de Jacky incluso después de mi muerte...”, dijo el agricultor. Así, ‘mató dos pájaros de un tiro’: terminó con la disputa familiar y le aseguró a su fiel amigo un buen futuro con cuidados. Qué historia.

A 50-year-old man from Chhindwara has bequeathed half his, property to his dog in his will @GargiRawat @ShonakshiC @RajputAditi @vinodkapri pic.twitter.com/FnEnJpvpvQ

— Anurag Dwary (@Anurag_Dwary) December 31, 2020