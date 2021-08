Que siempre no: Only Fans no prohibirá el contenido explícito en su plataforma

En los últimos días, OnlyFans ha dado de qué hablar por distintas razones. Para empezar, anunciaron que lanzarían una aplicación donde no habría imágenes explícitas (ACÁ les contamos qué onda con eso), pero también revelaron que a partir de octubre ya no permitirían el contenido para adultos en su plataforma, una noticia que como era de esperarse, generó muchos comentarios al respecto, tanto buenos pero en general malos.

Esto por supuesto que causó controversia e indignó a las miles de personas que de alguna manera, ganan dinero o viven de vender sus fotografías. La decisión de prohibir a sus usuarios subir, compartir y pagar por contenido sexualmente explícito generó una enorme ola de críticas por parte de aquellos que están en el negocio de los trabajos sexuales, los propios usuarios y más. Sin embargo, parece que ya cambiaron de opinión.

OnlyFans echa para atrás la prohibición de contenido explícito

Resulta que este miércoles 25 de agosto, OnlyFans anunció a través de un comunicado de prensa publicado en su cuenta de Twitter que echará para atrás la prohibición de contenido explícito y sexual dentro de la plataforma. A pesar de que esta es una buena noticia para los usuarios, no dejaron muy claro cómo es que de un momento a otro modificaron sus reglas y llegaron a la conclusión de que lo mejor era que las cosas continuaran con normalidad.

“Gracias a todos por hacer oír su voz. Hemos conseguido las garantías necesarias para apoyar a nuestra diversa comunidad de creadores y hemos suspendido el cambio de política previsto para el 1 de octubre. OnlyFans defiende la inclusión y seguiremos ofreciendo un hogar a todos los creadores”, declararon en el comunicado. Así que como verán y después de la controversia, aplicaron la vieja confiable de “aquí no pasó nada”.

Todavía no queda claro por qué cambiaron de parecer tan rápido

Hace algunos días –para ser exactos el pasado martes–, el director general de OnlyFans, Tim Stokely dijo en entrevista para Financial Times que la prohibición del contenido para adultos en la plataforma de suscripción se debía a un trato “injusto” por parte de los bancos. Por si esto no fuera suficiente, declaró que no tenía “otra opción” mas que vetar las imágenes y videos de carácter sexual porque sus socios bancarios señalaban seguido el “riesgo de la reputación y rechazaban nuestro negocio”.

“No teníamos otra opción, la respuesta corta es los bancos”, explicó brevemente Stokely sin dar más detalles al respecto. Hasta el momento, ningún representante de la plataforma ha declarado sobre los motivos por los que cambiaron su postura pero sin duda, demuestra que fue importante la presión que metieron [email protected] [email protected] creadores que utilizan este servicio para ganarse la vida.