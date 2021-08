Autoregulado y seguro: ¿OnlyFans ayudó a cambiar el trabajo sexual?

Hace unas semanas se subió a redes, incluido Instagram, un póster de Madres paralelas, la próxima película de Pedro Almodóvar. El póster, creado por el artista Javier Jaén, muestra un pezón de mujer, razón suficiente por la que la red social decidió bajarlo al infringir las normas respecto al tema de desnudos que incluyen a los pezones femeninos. ¡Todo un escándalo!

Ante la controversia, Instagram tomó la decisión de recuperar el póster y ofrecer disculpas “haciendo una excepción” por el “contexto artístico”. Pero el mensaje sigue siendo claro: el pecho de una mujer es pornográfico, puede ser peligroso, está mal, no debe ser visto, debe mantenerse en la clandestinidad.

Por el puritanismo de Instagram y la mayoría de las redes sociales respecto a los desnudos (ni siquiera pornográficos porque en ese caso, caeríamos en la misma narrativa opresora que Instagram), es que OnlyFans triunfó desde 2016 cuando fue lanzado al mercado. Y es la misma razón, quizá, por la que la noticia de que prohibiría el contenido sexualmente explícito asombró a propios y extraños (quienes tienen cuenta y los que no).

No más contenido sexualmente explícito

La tarde del jueves 19 de agosto, OnlyFans anunció que a partir del mes de octubre de 2021, prohibiría a sus usuarios subir, compartir y pagar por contenido sexualmente explícito (AQUÍ la nota). Esta “evolución” en sus pautas se debe a su relación con las entidades bancarias y proveedores de pagos, en específico con MasterCard, empresa que implementará nuevas reglas para los sitios que utilicen su sistema de pago.

¿En qué consisten? En que todos los usuarios en cualquier plataforma con contenido para adultos, deberán ser verificados, así como cada una de las personas que aparecen en los contenidos. Y eso también incluye hacer una revisión exhaustiva de los materiales antes de que se publiquen. Hasta los livestreams deberán pasar a revisión.

Estas medidas son caras y requieren de mucho tiempo, y más si consideramos que OnlyFans registra unos 130 millones de usuarios en todo el mundo. Por lo que la plataforma decidió prohibir el contenido sexualmente explícito y únicamente permitir contenidos eróticos, nada que esté subido de tono. La duda es: ¿qué es explícito y qué no?

Desde antes, OnlyFans como parte de sus términos y condiciones, ya tenía prohibido el contenido que presentara violencia sexual, brutalidad, o falta de consentimiento entre los participantes. Incluso, los menores de edad tenían restricciones de uso. Pero ahora la cosa se pone más complicada con la denominación de explícito y las afectaciones directas a las y los creadores de contenido.

¿De dónde vino la decisión de MasterCard?

En diciembre de 2020,

Una parte de este espacio estaba llena de pornovenganza, violaciones a menores de edad, brutalidad contra mujeres, y videos de cámaras ocultas de mujeres en el baño, entre muchas otras. En varias de estas situaciones, las autoridades daban con los responsables de los videos, pero nunca lograron hacer responsable a Pornhub por difundir los videos a partir de que cada persona que lo sube es responsable. Un sistema similar al de YouTube en que el creador del canal sube sus propios videos.

A partir de que había cero regulaciones, es que una madre encontró 58 videos de contenido sexual de su hija de 15 años meses después de haber desaparecido. Las autoridades dieron con los dueños de un canal en Pornhub titulado GirlsDoPorn y los acusaron de tráfico sexual. Muchos de los videos que aparecen en esta plataforma se hacen con el consentimiento de las partes, sí, pero otros tantos no…

Esta situación puso en jaque al sitio, el cual tomó medidas como prohibir que usuarios no verificados subieran videos, eliminar la función de descarga y posteriormente, eliminar todos los videos que algunas fue se subieron por usuarios no verificados. Pero la razón detrás de todos estos movimientos fue el dinero: MasterCard y Visa prohibieron el uso de sus tarjetas para el pago de suscripción en Pornhub.

Algunos especialistas vieron el problema, o al menos la base de muchos de los problemas, en el modelo de negocio de las redes sociales (Pornhub incluida en esta categoría). ¿La razón? Un usuario entre cientos de millones, puede subir cualquier clase contenido.

Queda entendida la gravedad del asunto en relación a la modalidad de un sitio de contenido para adulto, pero también de difundir contenido sexual sin verificarlo, sin reconocer a aquellos que lo suben y sin mover un dedo cuando te das cuenta que una de las búsquedas más recurrentes tiene que ver con el abuso a menores de edad o violencia explícita contra las mujeres.

El segundo problema, uno de los más graves, es que sólo cuando el dinero se vio en peligro, la empresa decidió poner manos a la obra. Pero evidentemente fue demasiado tarde para las víctimas y para las y los trabajadores sexuales.

La seguridad de un servicio como OnlyFans

Para empezar, hemos de entender que OnlyFans tiene dos modalidades: contenido gratuito y contenido al que se accede bajo suscripción de pago. Las y los creadores pueden también obtener ingresos de propinas y chats privados. Aquí, las personas encontraron un espacio seguro para crear contenido y ser dueñ@s del mismo.

Sí, es innegable que OnlyFans se convirtió en un espacio donde celebridades, influencers y youtubers encontraron un mayor margen de ganancias. Pero lo que ha generado más impacto, es la cantidad de [email protected] sexuales, [email protected] eróticas y estrellas porno que encontraron en OnlyFans su fuente principal de ingresos. Viéndolo así, la medida resulta devastadora para muchas y muchos de ellos.

Durante la pandemia, OnlyFans se expandió para aquellas personas que entraron en una crisis financiera y descubrieron en esta plataforma, de nueva cuenta, un espacio seguro para crear contenido sexual y autogestionarlo sin la presencia de terceros… una práctica común que siempre deja vulnerable a quien usualmente presta el servicio sexual o aparece en los videos.

Desde que la plataforma arrancó hace 5 años, le ha pagado a los creadores de contenido un total de 4.5 mil millones de dólares que vienen de 130 millones de usuarios que tienen la libertad de acercarse a un/a creador/a específico y pedirle contenido que se adapte a sus gustos. Asimismo, la o el creador tiene la libertad de decidir si lo hace o no.

Este intercambio no sucede con la trata de personas, tráfico sexual y el proxenetismo. En estos casos, siempre hay un tercero que se beneficia de la explotación sexual de una persona. No obstante, en el caso de OnlyFans, esto no sucede pues la persona que crea el contenido obtiene todos los beneficios del mismo (80 por ciento), asumiendo independencia y autonomía con el contacto directo a sus seguidores.

¿Realmente había contenido “demasiado” explícito?

En el mundo de OnlyFans se habla de dos conceptos: cantidad y qué tan explícito es. En 2019, The New York Times analizaba la manera en la que funcionaba el mundo de OnlyFans, llegando a una conclusión sorprendente: entre más publiques, más suscriptores; pero entre más explícito, no necesariamente se traducía en ganancias, sino lo contrario. “Esa es la primera paradoja al centro del fenómeno de OnlyFans“, escribían en el medio.

“Intimidad” es algo que buscaban los usuarios y algo que las y los creadores podían ofrecer frente a la existencia de sitios porno u otras plataformas donde el contenido era mucho más explícito (como Pornhub o Tumblr). Desde luego, no todas las personas que creaban contenido podían limitarse a ese tipo de experiencias más eróticas y menos explícitas, pero es volver al mismo tema y al valor que OnlyFans puso sobre la mesa: autogestión, seguridad, beneficios y la libertad de entrarle o declinar una propuesta.

Autogestión del trabajo sexual

Hay muchos cabos sueltos y oscuros dentro del funcionamiento de OnlyFans. No se sabe mucho de Fenix International Limited, la compañía detrás del servicio, y desde luego, tampoco hay mucha información respecto a las personas que dirigen este imperio (o imperio próximo a desvanecerse, no lo sabemos).

También hay muchas lagunas respecto a lo que mencionamos con anterioridad: ¿todas y todos están seguros en OnlyFans? Estaríamos negándonos a la realidad si hablamos de un espacio libre de violencias y abusos. Cuando hay sexo, y cuando este se vende al precio que sea o bajo la modalidad que sea, siempre habrá problemas donde alguien quede vulnerado.

Mucho se ha hablado de OnlyFans como una modalidad más de la pornografía, y en la historia, nos ha quedado claro, esta industria lo único que ha hecho es explotar a las mujeres y los grupos más vulnerables. ¿Tiempos de crisis? También se debe discutir esta parte y si [email protected] [email protected], en desesperación, no vieron otra salida además de compartir nudes y home made porn clips por un precio que parecía justo.

¿La pornografía es prostitución con una cámara?, ¿lo que se hacía en OnlyFans era una réplica de lo mismo?, ¿la interacción con los consumidores no hace la diferencia entre una cosa y otra? y ¿podría haber alguien detrás de las y los creadores de contenidos?