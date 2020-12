De lagrimita: Papá conmueve al internet al recibir el juguete que siempre quiso de niño

La Navidad es una época donde ocurren muchas cosas especiales, pues es la fecha donde compartimos un momento agradable con nuestras familias y amigos. Sin embargo, tampoco podemos hacernos de la vista gorda, esperamos este día por los regalos que llegamos a recibir, aunque inevitablemente y desde que éramos pequeños nos llevamos una que otra decepción, ya que no siempre nos daban lo que tanto queríamos.

Hay quienes crecen y viven con eso, y otros más que por más que pasan los años no pueden superar ese juguete/juego de mesa/consola que nunca llegó a su arbolito. Pero afortunadamente, los milagros navideños sí existen y eso lo sabe el papá del que les hablaremos hoy, pues contra todo pronóstico y cuando menos lo esperaba, lo sorprendieron dándole el regalo que siempre quiso y que estamos seguros que nunca olvidará.

Este papá recibió el regalo que siempre quiso

Este 25 de diciembre y gracias a la usuaria de TikTok llamada @coraldeleste conocemos esta espectacular historia navideña. Resulta que esta joven originaria de Colombia subió un video muy especial a la popular plataforma, en el que vemos que organizó un intercambio con su familiar, lo normal en estas fechas. A ella le tocó darle un presente a su padre, pero el señor no se imaginaba que su hija cumpliría el sueño que tenía desde niño.

La chica le dio una bolsa de plástico a su papá, que al parecer creía que le iba dar una camisa o algo por el estilo. Y vaya sorpresa la que se llevó cuando vio que en realidad su regalo se trataba de un set para construir una casa –muy parecido a los de LEGO– de sus años mozos, y obviamente no pudo ocultar su inmensa felicidad (y lo entendemos perfectamente), pues nosotros también pegaríamos el grito si nos pasara algo así

El señor no se esperó ni un minuto para armarlo

“No te lo puedo creer. Esto es espectacular, mi amor. Todo me imaginé menos esto, es un espectáculo”, dijo al ver el juguete. Después de todo esto y sin tiempo que perder, papá e hija se pusieron a armar esta joyita para pasar un rato agradable juntos. En todo momento, el señor no paraba de sonreír, mientras le contaba a su retoño algunas anécdotas que tenía de su infancia con este set: “Dime si esto no es una maravilla, el garage es lo que más me gustaba armar”.

No cabe duda de que esta clase de videos e historias nos levantan el ánimo en tiempos como los que estamos viviendo, pues demuestran que no importa que pase el tiempo, siempre podemos tener esas cosas que tanto deseamos cuando éramos pequeños. Y sobre todo, que aunque crezcamos y pasen los años, nunca nos dejará el alma de niños y las ganas de jugar como en aquella época de nuestras vidas.