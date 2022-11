Ahora sí que mega f en el chat. Dicen por ahí que somos el reflejo de lo que nos enseñan en nuestras casas y casi siempre es correcto. Sin embargo, hay casos donde de plano no podemos explicarnos las actitudes de algunas personas. Justo como sucedió con un papá que aunque ustedes no lo crean, devolvió todas las cosas que su hija se robó… sí, así como lo leyeron, no es broma.

Resulta que hace algunos días se hizo viral la historia de un hombre originario de Chile que dejó a muchos con el ojo cuadrado por su enorme honestidad. De acuerdo con distintos medios, entró a un centro de belleza ubicado en la ciudad de Arica con una sola intención: regresar todo lo que su retoño se voló del mismo lugar. Pero la cosa no paró ahí, pues también les entregó una carta para pedirles disculpas por sus acciones.

Aunque no lo crean, un papá devolvió las cosas que su hija se robó

Gracias a las cámaras de seguridad del establecimiento, apareció un video en el que se aprecia a la hija de este hombre robándose varias cosas, entre ellas una computadora, un teléfono y hasta dinero en efectivo de una caja registradora. Es por eso que al enterarse de esta situación, al otro día el papá volvió para devolver todo, dejarles la famosa carta e incluso quiso dejar 200 mil pesos chilenos –más o menos unos 4 mil 177 pesos mexicanos– como compensación.

Y quizá en este punto se estén preguntando qué decía la carta. Bueno, pues en ella, se disculpaba y básicamente explicaba la posible razón por la que su retoño actúo de esa manera: “Mi hija es enferma, por favor perdónela. No tiene trabajo, pero sí un hijo y por eso robó (…) Mil veces perdón. Me da mucha vergüenza. Disculpe, no quiero que vaya a la cárcel, yo la quiero mucho”. Además, la ladrona también escribió algo para pedir perdón sus acciones, las cuales atribuyó a su adicción a las drogas: “Mil disculpas, quisiera remediar todo”.

Por supuesto que esta historia rápidamente se hizo viran en el internet de las cosas, donde muchas personas aplaudieron la honestidad del papá y la intención de remediar lo que hizo su hija. Así que como verán, nos quedó muy claro que en ocasiones, las acciones de una persona no siempre representan los valores y todo lo que le enseñaron en casa.