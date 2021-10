Para esos días en los que el beber te llama, llega Bohemia® Cristal

No importa lo difícil que haya sido tu semana, el simple hecho de saber que es viernes es motivo suficiente para ponerse de buenas, ¿a poco no? Y en esta ocasión tenemos doble motivo para estar bien ’Felipes y con tenis’ porque no es cualquier viernes… ¡Es viernes de quincena!

Si lo primerito que haces al despertar es agarrar el celular y checar las notificaciones, sabrás que generalmente los viernes vienen acompañados de cosas positivas, como el lanzamiento del nuevo sencillo de tu banda favorita, la nueva temporada de la serie que llevas esperando un buen rato o recordar que hoy toca desayunar chilaquiles… ¡uffa! ¿no hay poder humano que se pueda resistir a eso? Pero sin duda lo que realmente nos devuelve las ganas de vivir es el típico mensaje que dice más o menos así: “entonces, ¿unas chelas saliendo de la chamba?”.

Ese es el momento que estábamos esperando, el beber nos llama y es nuestra responsabilidad atenderlo. Ojo, sin excesos; sobre todo porque uno llega a cierta edad en la que la cruda ya no es como antes, pero siempre es un buen momento para darnos un break y disfrutar de las cosas sencillas de la vida que más nos gustan, como una comida familiar, un date con tu crush o un cuernavacazo con los cuates. ¿Se antoja, no?

Para complementar esas experiencias inolvidables ya está aquí una nueva cerveza mexicana premium: Bohemia® Cristal, una chela suave y equilibrada con aspecto color dorado brillante y espuma blanca, que está hecha con ingredientes de la más alta calidad y una combinación de maltas con un ligero toque frutal fresco.

Y justamente gracias a su sabor refrescante se presta para acompañarlo con cualquier tipo de platillo: especiado, ácido, fresco y hasta con unas garnachas, ya sea en su presentación lata o botella.

Inspirada en los sabores europeos, Bohemia ha estado presente desde 1905 a través de sus variantes Plisner, Vienna, Weizen, Noche Buena y ahora Cristal, y siempre se ha caracterizado por ser una marca cuyo proceso de elaboración es revisado meticulosamente por sus maestros cerveceros para que cada botella tenga la misma calidad y un sabor único.

Contenido patrocinado por Bohemia® Cristal