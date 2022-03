Mejor, imposible: Pareja celebra su boda frente a un concierto de Coldplay y se hace viral

¿Celebrar la fiesta de tu boda con el concierto de una de las bandas más importantes de los últimos años al fondo? Sí, sabemos que eso suena a un sueño imposible, pero es algo que en verdad le sucedió a una pareja en Costa Rica. Estos enamorados difícilmente olvidarán el día que se casaron mientras Coldplay daba uno de los conciertos más memorables en su país.

La banda liderada por Chris Martin abrió su nueva gira en aquella nación de Centroamérica y su presentación del pasado sábado 19 de marzo, sirvió para darle un toque muy especial al matrimonio de Karina Delgado y Calixto Obando. Su historia se ha vuelto viral (y seguro que ahora son la envidia de varias parejitas más).

También puedes leer: LA REACCIÓN VIRAL DE UN NIÑO EN MÉXICO QUE LO CONVIRTIÓ EN INVITADO VIP AL CONCIERTO DE COLDPLAY

Pareja celebró la fiesta de su boda frente a un concierto de Coldplay

Imagínense que llega el día que ustedes y su parejas juntarán sus vidas para siempre. Realizan su boda, todo bien bonito y después, se dirigen a la recepción donde se armará la fiesta con sus invitados para la celebración del matrimonio… y ese mismo día, Coldplay anda dando uno de los conciertos más esperados por el país entero.

Parece la fantasía de muchos pero se volvió realidad para Karina y Calixto, una pareja costarricense que se casó el pasado fin de semana. Luego de la tradicional ceremonia religiosa, ellos y sus invitados se dirigieron al salón Starlight del Hotel Hilton en la ciudad de San José, que se encuentra ubicado frente al Estadio Nacional donde Chris Martin y compañía se presentaron hace unos días.

En un video de TikTok que compartió la cuenta de Costa Rica Wedding Planners, podemos ver a la pareja posando en uno de los ventanales del salón de su fiesta mientras al fondo, se ven los fuegos artificiales del concierto. Y para agregarle más emoción a todo el asunto, la novia Karina pidió que el DJ de la fiesta pusiera “A Sky Full Of Stars” para poder tomar videos y fotos de un momento que recordarán toda vida

“Cuando el concierto se anunció fue un caos porque no había habitaciones, los novios estaban muy nerviosos, no sabíamos que iba a pasar en La Sabana y todo fue una locura. A los novios les encanta el grupo, son seguidores de Coldplay pero no imaginaban que esto iba a pasar“, mencionó el organizador de la boda Jeffrey Cervantes en declaraciones recogidas por el diario La Nación. Aquí les dejamos el video del momentazo.