Awww: Así salvo una perrita a su amigo de ahogarse en una piscina

Los perritos no solo son nuestros fieles amigos peludos. En muchas -muchísimas- ocasiones, también son nuestros héroes. No importa cuál sea la situación; estos peludos harán lo que sea por salvar a su humano o incluso a otros de su misma especie, tal como lo hizo una perrita llamada Jessie.

Resulta que en este video que se hizo viral recientemente, esta heroica canina de raza Staffordshire Terrier color negra logró rescatar a su compañero Pomerania llamado Chucky, el cual había caído accidentalmente a una piscina. Luego de varios minutos y algunos intentos, el perrito más pequeño pudo salir gracias a la ayuda de su amiga.

Un pequeño perrito cae a una alberca

Esto es lo más tierno y a la vez heroico que verás hoy… Era una tarde cualquiera en un hogar de Sudáfrica cuando el pequeño Pomerania Chucky caminaba en el jardín trasero de la casa de sus dueños . En la grabación tomada de una cámara de seguridad, se ve cómo este perrito camina por ahí sin problema hasta que se distrae y cae sin querer a la alberca del lugar.

Durante varios minutos, el peludo flota alrededor de la piscina con dificultad ya que, según parece, tiene 13 años (una edad bastante avanzada para los perros). Por fortuna, al poco rato apareció la perrita Jessie, quien desde el otro extremo del jardín se percató que su amigo luchaba para mantenerse a flote.

Jessie, la perrita más heroica del momento

Y así pasaron varios minutos con Chucky nadando por su vida y acercándose a la orilla para intentar agarrarse de Jessie, quien iba de un lado a otro buscando la forma de sacar el Pomerania. Incluso, en un momento de la grabación se aprecia cómo la perrita intenta jalar a su amigo, pero el pelaje húmedo hacía que se resbalara.

Luego de más de 30 minutos intentando, la cachorra de color negro y de tan solo siete años se aferró y con todas sus fuerzas jaló a Chucky para ponerlo a salvo. En el video se ve que después del tenso momento, ambos animales se van a jugar a otro lugar empastado de la casa. El dueño de los perritos, identificado como Byron Thanarayen, dijo que Jessie de hecho es una perrita de rescate que adoptó hace cuatro años.

“Fue desgarrador de ver. Todavía nos cuesta ver ese video hoy, pensando en lo que podría haber pasado si Jessie no estuviera allí… Estoy muy orgulloso de ella, considerando que es la más joven. Nuestros perros saben nadar pero siempre nadan con nosotros y no cuando no estamos con ellos”, dijo el hombre en declaraciones recogidas por el portal Daily Mail. Tremendo rescate y que bien por los perritos.