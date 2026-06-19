Planes BBB para hacer con papá sin gastar más de 200 pesos

Lo que necesitas saber: Sorprende a papá en su día llevándolo a algún lugar entretenido. En la CDMX tenemos una gran cantidad de opciones muy económicas.

Se viene el Día del Padre, y qué mejor que celebrarlo disfrutando de todo lo que la CDMX tiene para ofrecernos. Se puede decir que papá nos celebra todos los días del año, pero este 21 de junio le toca a él su festejo oficial. Así que, si todavía no sabes cómo apapacharlo, aquí tenemos una lista con planes baratos para pasar un domingo increíble sin gastar de más.

Papá se merece lo mejor./Imagen Unsplash

Papá se merece lo mejor, y esta fecha es ideal para agradecerle por todo lo que nos da, llevándolo a sus lugares favoritos o sorprendiéndolo con alguna actividad muy especial. Cada quien conoce muy bien a su papá, sabe lo que le gusta y lo que no le gusta, así que hagámosle pasar un buen rato en un día inolvidable.

Como bien sabemos, la capital mexicana tiene algo para todos los gustos, y hay muchas actividades que no exigen gastar mucho para pasarla bien en compañía de papá y el resto de tu familia. Ya sea la cultura, el deporte, la naturaleza o cualquier afición que él tenga, aquí tenemos algunas propuestas BBB para pasar un excelente Día del Padre este 2026.

Recorrido por el Centro Histórico

Si a tu papá le gusta la historia y la cultura, nada mejor que llevarlo de paseo por el centro de la capital, que en domingo tiene un ritmo más tranquilo que entre semana. Ahí tenemos lugares representativos de la CDMX como la Calle de Moneda, considerada como la primera trazada en Latinoamérica, el Templo Mayor, la Alameda Central, el Palacio de Bellas Artes y la Catedral Metropolitana entre otros palacios y edificios representativos de nuestra arquitectura.

Las calles del centro son ideales si a tu papá le gusta la cultura./Imagen Centro Histórico CDMX Facebook

Cine de arte

Nada mejor que relajarse un rato en una sala de cine con una buena película. Aunque el cine con los estrenos recientes últimamente se ha vuelto un lujo, puedes llevar a tu papá a ver buen cine de arte a la Cineteca Nacional en cualquiera de sus tres sedes: Xoco, CENART y sección IV de Chapultepec, donde el costo de la entrada no pasa de los 70 pesos. Pásenla bien y después llévatelo a tomar un rico café.

El cine de arte es otra buena opción./Imagen Cineteca Nacional Facebook

Visita al zoológico

¿Hace cuánto que no visitas el Zoológico de Chapultepec? Seguramente a tu papá le dan curiosidad las diferentes especies que podemos encontrar en este lugar. La entrada es gratuita, aunque si quieres visitar el herpetario con sus reptiles y anfibios o el mariposario con sus hermosos insectos y otros espacios como Dinosaurium, el costo de entrada no será de más de cien pesos.

Conozcan diferentes animales de todo el mundo./Imagen Zoológico de Chapultepec Facebook

Domingo de museos

Lleva a tu papá a un paseo por sus museos favoritos y aprende junto a él. Admirar el arte y aprender sobre la cultura es relajante y representa un buen regalo. Ya sea el Museo Nacional de Historia en el Castillo de Chapultepec, el de Antropología, el MUNAL, el del Estanquillo o el que sea de su preferencia, recuerda que los museos mexicanos en su gran mayoría tienen entrada libre los domingos.

Lleva a papá a sus museos favoritos./Imagen Museo Nacional de Antropología Facebook

Paseo en tranvía

Otra buena opción es recorrer la ciudad plácidamente en un paseo cultural del Tranvía Turístico. Sus rutas principales son: Centro Histórico, Coyoacán, Roma-Condesa y la de Zona Rosa, recientemente inaugurada. Los paseos cuentan con un guía y hacen paradas en lugares emblemáticos. El costo del boleto es de 140 pesos y la diversión está garantizada.

Conoce la CDMX en tranvía./Imagen Tranvía Turístico Facebook

La ciudad desde las alturas

Si quieres una experiencia diferente, puedes hacer la prueba contemplando la ciudad desde el Mirador del Monumento a la Revolución, en la colonia Tabacalera. Subir a este lugar es emocionante y la entrada cuesta 150 pesos. Aunque el costo para subir al mirador de la Torre Latino es de 220 pesos, también pueden visitarlo y admirar vistas espectaculares.

Contemplen el paisaje desde las alturas./Imagen Monumento a la Revolución Facebook

Una vuelta en bici por la CDMX

Nada como algo de activación física. Desempolva las bicicletas de la casa y lleva a tu papá a recorrer la ciudad. Los paseos dominicales Muévete en Bici ya son una tradición capitalina. Arterias principales como Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, División del Norte y Patriotismo cierran parte de su tráfico vehicular para darle paso a los paseantes en un recorrido de aproximadamente 60 kilómetros. Si no tienes bicis puedes rentarlas, el costo por un día de Ecobici es de 134 pesos y aquí puedes registrarte.