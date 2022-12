La CDMX necesita lugares dedicados a la literatura. Y qué mejor que contar con un nuevo espacio que fomente la cultura y nos permita abrir un libro en silencio. hablamos de la Plaza de la Lectura José Saramago, ubicada en Paseo de la Reforma, frente al Bosque de Chapultepec.

Como inicio, el pasado 8 de diciembre de 2022 se realizó una emotiva ceremonia de inauguración, donde se colocó una columna en honor al escritor y Premio Nobel portugués, así como una placa que conmemora los 100 años de su nacimiento.

La ceremonia estuvo a cargo de la titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz; del titular del Fondo de Cultura Económica, el escritor Paco Ignacio Taibo II; del embajador de Portugal en México, João Caetano da Silva; la presidenta de la Fundación José Saramago (también viuda del escritor) Pilar del Río y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Cada uno de ellos dirigió nostálgicas palabras de elogio hacia el escritor y a su labor en la cultura y en la literatura, recordando que su obra está ligada al compromiso social, siendo el Nobel portugués un “humanista con conciencia universal” y dejando abierta la invitación para todos para acudir a la nueva plaza.

Este nuevo espacio de lectura le ofrece a los capitalinos la posibilidad de entrar en el mundo de la literatura sin que nadie los moleste. Aquí encontrarán bancas cómodas y aire.

Saramago acostumbraba venir a México, país con el que quedó vinculado emocional y políticamente.

En 1998 viajó a Chiapas para entrevistarse con el subcomandante Marcos, con los zapatistas y el entonces obispo Samuel Ruiz. Expresó su solidaridad hacia un pueblo que en sus propias palabras “lleva soportando cinco siglos de crímenes y torturas”.

Con respecto a la matanza de Acteal de 1997, Saramago escribió:

“Si no nos movemos hacia donde está el dolor y la indignación, si no nos movemos hacia donde está la protesta, no estamos vivos, estamos muertos”,