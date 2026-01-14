Seamos honestos: ¿cuántos de tus propósitos de año nuevo del año pasado sobrevivieron más allá de febrero? Si tu respuesta es “ninguno” o “prefiero no hablar de eso”, bienvenido al club de los mortales. Resulta que llenar tu vida de metas inalcanzables tipo “despertarme a las 5 am para correr 10k antes del desayuno” no solo es agotador, es la receta perfecta para sentirte mal contigo mismo en tiempo récord.

Este año, ¿qué tal si mejor hacemos algo diferente? Cambiemos el chip y pongamos un propósito que sí valga la pena: divertirte más y estresarte menos. Sí, así de simple. Nada de castigos disfrazados de autocuidado, nada de promesas que te hacen sentir culpable. Solo más risas, más momentos chidos y menos drama innecesario. Aquí te dejamos algunos tips para lograrlo (y spoiler: incluyen playlist, desconexión digital y premios que no tienes que ganarte).

Que tu propósito de este año sea divertirte más y estresarte menos.

Consejos para mantener la vibra alta (sin morir en el intento)

¿Qué tal si en lugar de castigarte, este año te premias? No por logros extraordinarios, sino simplemente por seguir aquí, haciendo tu mejor esfuerzo. Acá te dejamos 3 tips para lograrlo:

1- Arma tu playlist del buen humor

La música tiene ese superpoder de cambiar tu estado de ánimo en segundos. Crea una playlist con esas canciones que te hacen mover la cabeza sin pensar, las que te recuerdan buenos momentos o simplemente te sacan una sonrisa tonta. Ponla cuando necesites un reset mental instantáneo.

2- Desconéctate (de verdad)

No tienes que irte a una cabaña en el bosque sin señal. Basta con apagar notificaciones una hora al día, dejar el celular en otra habitación mientras comes, o simplemente no pensar en el trabajo después tu hora de salida. Tu salud mental te lo va a agradecer.

3- Date premios semanales (sin excusas)

Aquí está el truco: no esperes a “merecerlo”. No necesitas completar 50 tareas para darte un gusto. ¿Sobreviviste la semana? Premio. ¿Lidiaste con ese proyecto complicado? Premio. ¿Simplemente es viernes? También cuenta.

La nueva pizza Orilla 4 Quesos de Little Caesars tiene un costo de $139 pesos. Foto: Cortesía Little Caesars.

El premio perfecto: La Orilla 4 Quesos de Little Caesars

A veces el mejor reset no es un spa de lujo ni unas vacaciones caras. Puede ser reunir a tus amix y pedir algo rico, pero también puede ser un momento solo para ti: tu serie favorita, tu playlist y tu comida preferida sin tener que compartir ni una rebanada.

Esos momentos donde te olvidas de la lista de pendientes y solo disfrutas el aquí y ahora son los que realmente recargan tu energía, y enero es perfecto para arrancar a aplicar este reset porque se juegan los playoffs de la NFL. ¿Qué mejor pretexto para reunirse (o para consentirte en solitario)?

Hablando de premios merecidos, ya sea que juntes a tu banda o te lo guardes todo para ti, la nueva pizza Orilla 4 Quesos de Little Caesars es exactamente ese tipo de placer simple que convierte un día normal en uno memorable. Por $139 consigues esa combinación perfecta de 4 quesos derretidos en la orilla que hace que todo valga la pena.

Y si eres fan del football americano, en la compra de tu pizza, por 30 pesos más, llévate un balón coleccionable de la NFL, porque empezar el año ganando también significa comer rico, ya sea con las personas que te hacen feliz o en tu momento personal de paz.

En la compra de tu pizza, por 30 pesos más, llévate un balón coleccionable de la NFL. Foto: Cortesía Little Caesars.

Este año, hazlo diferente

Olvídate de las promesas imposibles y mejor concéntrate en lo que realmente importa: reír más, estresarte menos y celebrar las pequeñas victorias. Y no necesitas una ocasión especial para consentirte o reunir a las personas que quieres. A veces todo lo que necesitas es una buena excusa, una pizza con orilla de 4 quesos y la actitud correcta.

Que 2026 sea el año donde te tomas menos en serio las expectativas y más en serio tu felicidad. ¡Te lo mereces!