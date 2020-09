La práctica hace al maestro. Lo que quiere decir que somos maestros en hacer mil cosas a la vez y en preparar sopas instantáneas, pero concentrémonos en lo último. Como maestros, sentimos la imperante necesidad de compartir nuestro conocimiento en el fino arte de las sopas instantáneas.

Sobre todo, cuando se debe saciar el hambre voraz de ese feroz monstruito conocido como ‘El Monchis’. La trifecta de pasta, camarón y piquín nos ha convocado y nosotros atendimos el llamado. Aquí está la guía definitiva para preparar una Sopa Lista Knorr.

Capítulo 1: Concentración

Un viaje sin retorno por emprender estamos, pequeño padawan. Pero para empezar ese viaje, debes quitarle el empaque a la sopa y levantar la tapa hasta la mitad. Es que luego hay gente muy distraída.

Todas las noticias que necesitas saber están en nuestro Newsletter Email address: ¡Suscríbete aquí! Leave this field empty if you're human:

Capítulo 2: Control de los elementos

El Monchis es inquieto como el agua e incandescente como el fuego. Y eso es justo lo que necesitamos. O mejor dicho, unos 314ml de agua hirviendo. También puedes agregar agua a temperatura ambiente y calentarla en el microondas por dos minutos. Ni un segundo más, ni un segundo menos.

Capítulo 3: Paciencia

Lo bueno se hace esperar. Cual vino fino, el sabor de la Sopa Lista Knorr necesita tiempo para madurar y hacer explotar sus notas de chipotle y vegetales de origen natural. Se necesitan 4 minutos para dejar reposar tu sopa y ahora sí, estar listo para enfrentar al espantoso monstruo que es el Monchis.

Capítulo extra: Agilidad

La vida es un momento, hermano. Ya sea que estés de home office o maratoneando en Netflix, no hay tiempo de ponerle pausa pues el monstruoso Monchis no espera. Por eso, la Sopa Lista Knorr es perfecta por rica y rápida. Pero sabemos que hay gente que le gusta preparar su sopa con limón y salsa y lo respetamos.

Capítulo 4: Fortaleza

Nos hemos hecho la pregunta de si se llama “sopa lista” porque acabamos con nuestra Sopa Lista Knorr en un instante. Fortaleza tener debes para no quemarte si es que te la comes rapidísimo.

Capítulo Final: Victoria

La parte más difícil de ser un maestro es tener que administrar todas tus victorias. We are the champions, my friend y así. Una vez más hemos vencido al temido Monchis con Sopa Lista Knorr que además de estar buenísima, es práctica, con vegetales de origen natural, sin conservadores y está lista en 4 minutitos. Y si no bastara, vienen en un empaque sin unicel, completamente eco-friendly.

Las Sopas Listas Knorr vienen en 4 diferentes sabores: Pollo (easy), Pollo Chipotle (normal), Camarón Chile Piquín (hard) y Camarón Habanero (BEAST MODE). Están disponibles y listas para luchar a tu lado en tiendas de conveniencia y supermercados. Y si más aliados tu odisea contra El Monchis necesita, la Recepedia visitar debes, Sopipadawan.