Con tuit, like y retuit: Así es el proceso de suspensión de cuentas de Twitter

En las última semanas, Twitter ha estado en la polémica por varias situaciones que han puesto a muchos usuarios a dudar si realmente es una red abierta al diálogo, sobre todo con sus reglas de la moderación del contenido. Es por ello que Hugo Rodríguez Nicolat, director de Política Pública de Twitter en México y América Latina, platicó con varios medios de comunicación –como nosotros– para darnos más visibilidad acerca de cómo es el proceso de suspensión de cuentas de esta red social.

Para empezar, es muy importante aclarar que hay un equipo encargado únicamente en analizar los contenidos, el cual está entrenado para revisar los comportamientos y acciones de los usuarios. Pero ojo, este no se hace en México, esto se vigila desde muchos puntos y ciudades del mundo.

Dicho y aclarado esto, Rodríguez nos explicó las tres divisiones que tiene la red social para detectar que hay cuentas spam o bots que no cumplen los parámetros de autentificación. Y justo estas alertas se prendieron la semana pasada con tres cuentas afines a las 4T, lo cual desató la ira de miles de usuarios.

Así divide Twitter estas cuentas:

Cuentas múltiples o que en términos políticos podrían ser los acarreados. Una mente maestra vigila todo y los otros reaccionan.

o que en términos políticos podrían ser los acarreados. Una mente maestra vigila todo y los otros reaccionan. Cuentas automatizadas , son aquellas que dan retuits de manera automática. En el lenguaje coloquial, son como esos call centers que te hablan para ofrecerte servicios, tarjetas de crédito o los que se han puesto de moda, servicios funerarios.

, son aquellas que dan retuits de manera automática. En el lenguaje coloquial, son como esos call centers que te hablan para ofrecerte servicios, tarjetas de crédito o los que se han puesto de moda, servicios funerarios. Cuentan falsas. Esos que se dicen ser una persona, pero no lo son. Seguro las has visto.

Aclarado este punto, vamos con las advertencias

Como lo pintan los tuiteros: “Twitter me suspendió/restringió/bloqueó la cuenta. Esto es censura”.

Como realmente es: según explicó el director de Política Pública de Twitter, la plataforma te manda un informe sobre una infracción que pudiste haber cometido. Tú, como usuario, tienes tiempo para apelar. Esto funciona tal como si estuvieras en un juicio. Si haces la aclaración y la red social falla a tu favor, entonces estás libre de pecado, de lo contrario se te puede suspender la cuenta.

Por supuesto que esto es un privilegio al que muchos no pueden acceder. Por ejemplo, si amenazaste a alguien de forma directa o por mensaje directo, ¡adiós! Olvídate de tu cuenta.

Tal como nos explicó Rodríguez, todo el tiempo hay un equipo monitoreando lo que sucede en los timelines. Si de repente detecta que un amigo y tú se andan hablando con groserías, revisan el contexto de la plática para evitar malos entendidos o situaciones que puedan provocar una tragedia.

De acuerdo con sus datos, el 65% de las personas que son “multadas” en Twitter, no vuelven a caer en malos pasos.

Los reportes

El pajarito azul no modera el contenido ni tampoco limita la libertad de expresión. Sin embargo, y recalcamos, sí tiene polluelos que todo el tiempo ven y escuchan. Pero tal como en los viejos tiempos, tú como usuario, también puedes reportar o denunciar cuentas por diferentes razones. Cuando lo haces, Twitter te despliega una serie de alegatos, simplemente selecciona el que va con tu molestia y la red actuará.

Según nos comentó Rodríguez, los reportes siguen siendo de gran ayuda y “esenciales” para el buen funcionamiento de “Tuirer”. Aquí abrimos un paréntesis para aclarar un punto que pensamos es muy importante recalcar. Aunque tú denuncies una cuenta por X o Y razón, la plataforma siempre va a cuidar tus datos personales así como el del otro. No esperes que te digan quién es la cuenta detrás de tu molestia.

Los Trending Topics también pueden ser SPAM

*Se cae la campaña que traía entre manos una figura pública*.

Recomendación del experto y trabajador de Twitter: si quieres que un tema se convierta en tendencia, déjalo fluir, no lo fuerces porque el pajarito azul lo puede tomar como spam.

¿Te acuerdas de las cuentas automatizadas que solo retuitean a lo loco? Pues justo eso hacen muchos para lograr su objetivo, pero lo hacen en vano, pues la red social lo toma como un evento que quiere figurar de manera no natural, sino “obligando” al algoritmo a reaccionar. Pero, de nuevo, no funcionara.

“¿Ven que cuando llueve se vuelve tendencia? Esto es porque mucha gente habla de este tema de manera orgánica y eso lo detecta la plataforma“, explicó Rodríguez como ejemplo.

¿Quieres tener un TT? Entonces evita las cuentas automatizadas y mejor enfócate en inmediatez y referencias.

La transparencia

Recordemos que hablamos de una empresa pri-va-da, la cual no está regulada por el gobierno –ni debe porque se perderían algunas libertades–. Pero para la empresa de Jack Dorsey es muy importante que todos sus usuarios sepan lo que está pasando; qué pueden y no pueden hacer. Las políticas de privacidad, las libertades de expresión y las moderaciones de contenido.

De hecho, esta semana, en Estados Unidos se lanzó un piloto que podría llegar a todo el mundo. Se llama Birdwatch, un enfoque comunitario para la desinformación, el cual funcionará de esta manera: si ves un tuit que crees que contiene información falsa, podrás ponerle una etiqueta, la cual irá al sistema y se analizará. Este es un nuevo esfuerzo que hace la red sociales, que por cierto, no acepta dinero de políticos ni para anunciarse, para terminar con las terribles “fake news” que han invadido al mundo.

En caso de que este piloto sea un éxito, poco a poco se implementará en todo el mundo.

Palacio Nacional

Hace unos meses, Presidencia invitó a Twitter a dar una plática en la mañanera para explicarle a los mexicanos qué es un bot, cómo trabaja, qué es spam y todos esos nombres que probablemente tú domines, pero no miles de mexicanos. Aunque Twitter aceptó, Hugo Rodríguez aseguró que lo único que falta para que vayan es que ellos, o sea Presidencia, diga cuándo.

No es lo mismo suspensión a bloqueo

Pongamos el ejemplo del expresidente Donald Trump. ¿Por qué le suspendieron la cuenta? Por incitar a la violencia, cof, cof, todos lo vimos, y porque dudó del proceso electoral de su país que ya lo habían señalado como perdedor de la contienda. Aguas porque esto en Latinoamérica es muy común y ante esto, Twitter tiene un plan que revelará más adelante.

“La suspensión es lo último que Twitter quiere aplicar“, aseguró el representante mexicano.

Pero tomemos como ejemplo a León Larregui, quien esta semana publicó un tuit invitando a la gente a no vacunarse contra la COVID-19. A los pocos minutos, él cerro su cuenta, Twitter no la suspendió. Pero muchos pensaron que el vocalista de Zoe se unía a la lista de famosos que, como Paty Navidad, ya no tienen espacio en esta red social.

Determinar si fue suspensión, cierre o el adiós, es muy fácil detectarlo. Solo ve al perfil de la persona, y Twitter automáticamente te dirá el estatus, así no habrá malentendidos.

Ok ya un placer platicar con la banda! Manana nueva rola de Zoe!!

Hablamo !!!!!👍👍🙏🏼🔥💫 — Leon Larregui (@LeonBenLarregui) January 28, 2021

Después de esta guía, espero hayas entendido mejor cómo funciona la red que más polémica causa en el país.