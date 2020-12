Ay: Vean el hermoso gesto de unos alumnos hacia su maestro en una clase de Zoom

Ay, sí estamos llorando. En los últimos meses –y gracias a las redes sociales– fuimos testigos de los grandes retos a los que se enfrentaron maestros y alumnos con tal de adaptarse a un esquema educativo en línea y a la distancia. Algo que trajo videos virales de todo tipo. Para fortuna de muchos (porque la neta sí aburre y frustra leer puras cosas malas), el de hoy es uno muy bonito.

Se trata de un video viral que fue posteado en TikTok y en el cual vemos a varios alumnos dándole una sorpresa a su maestro de la tercera edad, quien les pidió que prendieran sus cámaras web sin imaginar lo que le esperaba. Sin duda, de esas imágenes que los van a hacer derramar la lagrimita en estas épocas navideñas.

El maestro Tilo recibió una gran sorpresa por Zoom

El video en cuestión fue publicado por un usuario de la red social de videos cortos llamado Rodrigo Leal (@rorroleal). En él podemos ver que el profesor Tilo comienza a preguntarle a los alumnos si están o no conectados a la clase, pues ninguno de ellos aparece en la plataforma de videollamadas. “Mi salón y yo decidimos sorprender a nuestro gran maestro”, escribe el joven en el clip.

Acto seguido los alumnos comienzan a prender sus cámaras y ponen varias cartulinas en las que le dan gracias a su profesor. “Nos pusimos de acuerdo para agradecerle y esta fue la reacción”, escribe Rodrigo en el video donde se aprecia al maestro conmovido hasta las lágrimas.

El maestro se emocionó tanto que lloró (como nosotros en este momento)

“Muchas gracias, qué lindos todos… qué regalo tan hermoso. Espérense que me voy a sacar mi foto, no se vayan, esperen un segundito” dice el hombre que ya está derramando lágrimas (como tú después de que veas el video) y quien afirma al final del video que no se esperaba esta tierna sorpresa.

Acá les dejamos el video, pero vayan por los pañuelos porque estamos 100% seguros de que los necesitarán:

La muestra de gratitud más hermosa del internet de las cosas

El video del agradecimiento hacia el profe Tilo ya cuenta con más de 1o mil likes en TikTok, y cómo no, si es de las cosas más bellas que hemos visto durante este 2020.

Y es que mientras algunos profesores y alumnos de todo el mundo se hicieron virales por las razones equivocadas durante este año, otros como el profesor Tilo nos demostraron que también hubo docentes en los que pesó más la vocación que la mala situación de este año, mismos que contaron con la fortuna de tener alumnos que supieron valorar y reconocer su esfuerzo y dedicación.