¿Y eso? Los programas de Chespirito salen del aire en todo el mundo y esto es lo que sabemos

Lo amen o lo odien, no se puede negar que Chespirito fue uno de los comediantes mexicanos más conocidos en América Latina, tanto que a seis años de su fallecimiento sus personajes siguen siendo conocidos y sobre todo, pasan de generación en generación gracias a sus programas que se siguen transmitiendo hoy en día.

Sin embargo, desde hace unas horas el legado televisivo de Chespirito ha quedado en el limbo, ya que sus programas dejaron de transmitirse en todo el mundo. Supuestamente esto ocurre por una disputa entre Grupo Televisa y Grupo Chespirito, quienes al no llegar a un acuerdo provocaron que el 31 de julio fuera el último día en el que la gente pudo disfrutarlos por televisión o internet.

El hijo de Chespirito comentó al respecto

A través de su cuenta de Twitter, Roberto Gómez Fernández, hijo de Chespirito, dio a conocer la noticia. Aunque afirmó que lo ocurrido era una pena, indicó que hará lo que sea para que los personajes del comediante vuelvan a las pantallas de los más de 20 países donde se transmitían hasta hace unas cuantas horas.

“Es una pena que quien más se benefició de los programas de Chespirito hoy afirmen que ya no valen nada”, respondió Graciela Gómez Fernández al tuit de su hermano Roberto, mencionando que para ellos es más importante el legado que dejó su padre antes que los conflictos económicos.

Es una pena que quien más se benefició de los programas de Chespirito hoy afirmen que ya no valen nada. A sus hijos nos dejó su cultura, su amor, su ejemplo, su estilo… Esa riqueza no se puede cuantificar. Los intereses económicos no están en la familia. — GRACIELA GOMEZ FDZ (@GracielaGomezF) August 1, 2020

Florinda Meza también se pronunció al respecto

En un hilo publicado en su cuenta de dicha red social, Florinda Meza, actriz y pareja de Chespirito durante varios años, comentó respecto al tema. Aunque la también guionista dejó en claro que no fue llamada para estar en las negociaciones entre Grupo televisa y Grupo Chespirito, pero que quitar los programas de su esposo era una “agresión hacia la gente”.

“Además, va en contra de sus propios intereses comerciales, porque en este momento queremos ver todo aquello que nos recuerde un mundo que fue mejor”, indicó Meza, quien agregó que los personajes de Chespirito son parte ya del ADN de las personas en Latinoamérica.

Además, va en contra de sus propios intereses comerciales, porque en este momento queremos ver todo aquello que nos recuerde un mundo que fue mejor. Chespirito ya es un programa de culto. Es parte del ADN de los latinos, lo llevamos en la memoria genética — Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) August 2, 2020

“Pretender eliminarlo de tajo es una medida poco inteligente”

Aunque no mencionó nombres, Florinda Meza dejó en claro que la decisión de Televisa no sólo es poco inteligente, sino que también es egoísta. “Es triste comprobar cómo en tu propia casa, a la que le has dado millones de dólares, es dónde menos te valoran”, escribió la actriz en el hilo de Twitter que ha acumulado miles de likes.

“Este acto incomprensible patea su recuerdo y lo que él más respetó: al público”, manifestó Florinda Meza, agregando que Chespirito seguirá en el corazón de sus fans aunque los ejecutivos “sin visión” lo quieran borrar.

Tal vez algunos ejecutivos sin visión lo quieren borrar, pero en el corazón y la memoria de los buenos que siempre lo han seguido, estará más vivo que nunca. ¿Verdad que sí? #quevuelvaChespirito #Chespiritoesnuestro#labonitavecindadvirtual pic.twitter.com/6fCndyggD1 — Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) August 2, 2020

Televisa no ha dicho nada al respecto

Hasta el momento, Grupo Televisa ni ningún representante de la empresa ha mencionado algo respecto a la salida del aire de Chespirito, sin embargo, en redes sociales los usuarios han dividido opiniones sobre el tema.

Y es que por un lado hay quienes afirman que ya era hora de que sacaran los programas de Chespirito de la televisión, ya que representan valores negativos que hoy son muy diferentes. Por el otro, muchos indican que el legado de Roberto Gómez Bolaños es uno que debe seguir existiendo y es injusto que lo quieran cortar de tajo luego de 40 años.

Los programas de Chespirito se dejan de emitir en todo el mundo 😢💔 Iniciamos mal el mes 😔😌 pic.twitter.com/VPNv0Bkrzu — Nicolas Rivera (@nicorivera05) August 2, 2020

El mundo se queda sin Chespirito. DIOS EXISTE. — Barbie Eyes Whitout a Face ♡ (@_RindelAngelito) August 2, 2020

“Decir adiós sería tonto, un hasta pronto solo será. Buenas noches mis amigos, buenas noches vecindad”. Esperamos que vuelvan pronto los programas de Chespirito a la televisión. pic.twitter.com/2HZZ6iC09g — Victor Toledo (@victorhugo2100) August 2, 2020

No les gusta Chespirito y sus personajes porque dizque transmite violencia y machismo, pero les encanta el reggaetón y las series de narcos, mira que coherente esta nueva generación de indignados. — Juana Peña (@Chris_Montz) August 2, 2020