Te decimos qué onda con Wordle, el juego de palabras que es tendencia en redes

Cada año, hay un montón de juegos que de la nada se vuelven virales en redes sociales. Lo hemos visto antes con Flappy Bird, Among Us e incluso con Pokémon Go... en esta ocasión, en el inicio del 2022, el turno es para una curiosa cosa llamada Wordle. ¿Ya lo jugaron? ¿Aún no? Bueno, prepárense porque aunque es sencillo, es bastante entretenido.

Si son clavados de Twitter, se habrán dado cuenta que este jueguito está acaparando poco a poco las tendencias. Y es que no se trata de otra cosa que un simple juego de palabras a manera de adivinanza que comenzó originalmente con una versión en inglés y ahora, ya hasta tiene su entrega en español. Acá les decimos qué onda con este nuevo fenómeno viral.

Llegó Wordle como el juego viral del 2022

Aunque no lo crean, de repente uno se aburre de ver puros memes en internet. Por eso, de vez en cuando, no cae nada mal encontrar un reto visual (POR ACÁ les mostramos algunos de lo que les hemos traído antes) o algún juego en internet, de esos que se hacen virales de repente. En este último caso, el fenómeno que está llamando la atención de todos en el inicio del 2022 es Wordle.

Lo increíble es que a pesar de lo sencillo que es, se está robando las miradas del mundo entero. Tal como menciona The Guardian, este jueguito se lanzó durante octubre del 2021 en su versión original en inglés. Josh Wardle, un ingeniero y programador de software que trabaja para Reddit, es la persona detrás de este proyecto que comenzó a viralizarse casi de inmediato tras su lanzamiento.

Wordle 194 6/6 ⬛🟨⬛🟨⬛

⬛🟩🟩⬛⬛

⬛⬛⬛🟨🟨

⬛🟩🟩🟨⬛

⬛🟨🟩⬛⬛

🟩🟩🟩🟩🟩 Almost hoisted by my own petard — Josh Wardle (@powerlanguish) December 30, 2021

Y es que en realidad, este curioso juego de palabras pudo pasar desapercibido como tal. La cosa es que se hizo viral cuando su creador agregó la función para que los usuarios compartieran sus resultados en redes sociales. Así, empezó a ganar terreno no solo en países de habla inglesa, sino alrededor del mundo.. aunque eso sí, por el tema del idioma, no todos le agarraban la onda.

Es ahí donde aparece el colombiano Daniel Rodríguez, también ingeniero de software, quien de acuerdo con Xataka diseñó y echó a andar la versión en español de Wordle apenas en los primeros días de enero de este 2022. Y bueno, como se habrán dado cuenta, está agarrando vuelo como el juego viral del momento.

¿Qué es Wordle y cómo se juega?

Si tuviéramos que definir a Wordle de alguna manera, sería algo así como un acertijo donde el chiste es averiguar la palabra del día. Tanto en la versión inglesa como en español, las palabras que debemos encontrar solamente tienen cinco letras y únicamente podemos adivinar una por día. No importa si ganamos o perdemos; será hasta el día siguiente que podremos empezar una nueva partida para adivinar una palabra diferente.

Ahora, explicaremos cómo está la onda de la adivinanza. Se trata de una mecánica muy sencilla de juego: por partida, tendremos seis oportunidades para adivinar la palabra del día. La idea es que en la primera oportunidad, escribamos cualquier palabra (de cinco letras obvio) que se nos ocurra y el juego nos indicará cuáles letras de esa palabra que escribimos, servirán para utilizar en nuestras chances restantes.

Verán que las casillas de algunas letras se colorearán de verde, otras de amarillo y otras en gris. Estas serán tus pistas. El color verde significa que la letra sí está en la palabra que debemos adivinar y en la posición correcta; el amarillo quiere decir que la letra está en la palabra pero en la posición incorrecta; y el gris significa que de plano esa letra no está en la palabra que tratamos de hallar.

Todo esto servirá para ir acomodando y descartando letras en cada oportunidad… así que pónganse vivos antes de que se les acaben las chances. A continuación, les mostramos cómo luce el tablero virtual del juego (sí, nos echamos la partida, pero no logramos hallar la palabra del día jeje. Era ‘razón’). Al finalizar la partida, el juego preguntará si deseas compartir tus resultados en redes sociales.

También puedes leer: POR UN SNORLAX: DESPIDEN A POLICÍAS QUE IGNORARON UN ROBO POR JUGAR POKÉMON GO

¿Y es gratis o qué onda?

Wordle es totalmente gratis, tanto en su versión en inglesa como en español. Ojo porque no son aplicaciones que encontrarás en la Apple Store ni en la Play Store; son sitios web como tal. POR ACÁ les dejamos el acceso a la versión en español y si ya son masters nivel Dios del inglés, AQUÍ le puedes entrar al juego original.

Cabe mencionar que se puede jugar Wordle desde cualquier navegador, ya sea en computadora o en el dispositivo móvil que prefieras, así que no hay excusa para no echarse una partida. ¿Se rifan o qué onda? Ahí nos dicen qué tal les fue.