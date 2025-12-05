Se acerca diciembre y con él ese cambio sutil en la ciudad: las calles se llenan de luces, los planes se vuelven más alegres y aparecen más sonrisas en cada esquina. Es el momento de reconectar con pequeños rituales que hacen que la temporada sea especial: tomar un chocolate caliente mientras paseas, sorprender a alguien con un detalle inesperado, o simplemente disfrutar de la compañía de quienes más quieres sin prisa. La Navidad tiene esa manera de hacer que todo se sienta un poco más cálido y lleno de ilusión.

En el sur de la CDMX, Perisur se transforma para darle la bienvenida a la temporada con experiencias que mezclan diversión, fantasía y momentos familiares. Desde aventuras interactivas hasta rincones pensados para capturar recuerdos, cada visita se convierte en una oportunidad para vivir algo nuevo y especial. Este diciembre, hay planes para todas las edades y momentos que se quedarán en la memoria de grandes y chicos. Te contamos cuáles son.

Porto, la oficina postal del Polo Norte en Perisur. Foto: Cortesía Perisur

Viaja al Polo Norte y entrega tu carta a Santa

Embárcate en la aventura de la temporada a bordo del zepelín mágico NEF. Este recorrido interactivo te llevará directo a Porto, la oficina postal del Polo Norte, donde Romero, el mensajero oficial de Santa, te acompañará en un viaje navideño que niños y adultos recordarán para siempre.

Después del viaje en NEF, llega al taller de cartas en la oficina postal para escribir tus deseos y enviarlos a Santa, ya sea entregándolos personalmente o depositándolos en el buzón mágico. Más que palabras en papel, es un momento de ilusión que forma recuerdos especiales para toda la familia.

Decoración navideña en Perisur. Foto: Cortesía Perisur

Captura la magia familiar y disfruta de un show de luces

Una foto navideña es más que una foto, es un recuerdo que se queda en la memoria. Para celebrar en familia, puedes tomarte una foto familiar en la planta baja de Perisur, que se transforma en un espacio donde la calidez y la alegría familiar se mezclan con la magia navideña. Puedes agendar tu cita en línea o acercarte directamente para capturar esos momentos y llevarlos contigo.

Al caer la tarde, Perisur se llena de música, luces y magia en un espectáculo que se repite cada 15 minutos. Una forma perfecta de cerrar la visita y disfrutar del ambiente navideño que hace que toda la ciudad se sienta un poco más especial.

Carta a Santa en Perisur. Foto: Cortesía Perisur

¡Me encanta la idea! ¿Cuándo llega la Navidad a Perisur?

Si quieres vivir estas experiencias en Perisur en las siguientes fechas y horarios:

Del 14 de noviembre de 2025 al 6 de enero de 2026

Horario: 11:00 AM a 8:40 PM (todas las experiencias, excepto Foto con Santa que cierra el 24 de diciembre a las 9:00 PM)

Show de luces: cada 15 minutos, de 6:30 PM a 9:00 PM

La Navidad en Perisur no es solo un día de paseo: es toda una temporada de experiencias pensadas para disfrutar en familia o con amigos. Entre luces, decoraciones y actividades, cada visita promete momentos nuevos y recuerdos que se quedan para siempre. Así que junta a tu familia y acérquense a disfrutarla.

Árbol de Navidad exterior Perisur. Foto: Cortesía Perisur

Para mayor información visita: https://www.galerias.com/es-MX/galerias/perisur y sigue sus redes sociales en Facebook, X e Instagram.