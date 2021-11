Mega F en el chat: Le raya el carro a su novia para pedirle matrimonio y lo batean

Ya eres bate, bate-bateado 🎶… Las pedidas de matrimonio nos han demostrado que para el amor también importan los likes, pues cada vez es más frecuente ver cómo as personas se empeñan en hacer que su propuesta sea original y con algo de suerte llegue a viralizarse en redes sociales, ya sea para bien o para mal.

Sino nomás chequen lo que le ocurrió a este sujeto que, por alguna razón que no entendemos del todo, decidió pedirle matrimonio a su novia con una idea bastante original, la cual consistió en hacer un camino con pétalos de rosa hacia su camioneta, a la cual la mujer se dirigía para poder llegar a la chamba.

Pintó la camioneta de su novia para pedirle matrimonio

Hasta ahí no suena a una pedida de mano fuera de lo común, sin embargo, el problema fue que el novio (o ex-novio, no lo sabemos con certeza) decidió reemplazar la siempre confiable cartulina y mejor usó la camioneta de su novia para escribir las palabras “Marry Me” (cásate conmigo) con pintura en aerosol. Una iniciatuiva no tan romántica que obvio a la mujer no le gustó.

“¿Qué le hiciste a mi carro? ¿Se le va a quitar?”, dice la novia del sujeto en cuestión que ni con el anillo o la ayuda de una mujer en el lugar (que grababa la escena e intervino para echarle la mano), logró que la mujer le dieran el “sí” que tanto esperaba. ¡Soldado caído! Vean el video a continuación:

Y obviamente le dijeron que no (o algo así)

Como pudieron observar/escuchar al final del video, la mujer le dice a su pareja que le está haciendo pasar un momento vergonzoso. “Tengo que ir a trabajar, voy a llegar tarde” dice antes de irse del lugar, no sin antes pedirle al soldado que deje todo limpio y sin aclararle si su reacción fue de a perdis’ un “lo voy a pensar cuando se me pase el coraje”.

En fin, como diría el buen Sammy “el amor, el amor, no deja de ser”. ¿creen que la reacción de la chica fue exagerada o simplemente este sujeto debe aprender a respetar las pertenencias de su pareja e inventar formas más seguras de expresar su amor?