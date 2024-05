Lo que necesitas saber: Los perros llegan a dormir 11 horas al día cuando son cachorros, y entre 8 y 13 horas cuando son adultos

¡Dejen dormir! Los lomitos son grandes compañeros, fieles amigos y las mejores mascotas que se pueden tener. Pero también tienen su lado perezoso, pues algunas razas de perros pueden clasificarse entre las que más duermen por día.

Oh sí, hay razas de perros más dormilonas que otras, así que no está de más conocer cuáles son por si tú tienes alguna (lo que explicaría muchas cosas), o bien, no está mal tener el dato a la mano por si pretendes adoptar una nueva mascota pronto.

Foto: Pixabay

¿Cuántas horas duermen los perros al día?

Lo sabemos, cada perro es único e inigualable. Es posible que tengas en casa alguna de estas razas, pero que tu lomito en específico no sea tan dormilón.

Por acá te presentamos a los perros que, según información de lugares especializados en mascotas, sus hábitos y cuidados (como American Kennel Club, Sleep Foundation, baluka mascotas y House & Pets), son los que más duermen al día.

Importante mencionar que de acuerdo con la mencionada Sleep Foundation, los cachorros necesitan dormir al menos 11 días al día, la mayoría durante el día; por otro lado, los perros adultos llegan a dormir entre 8 y 13 horas, en su mayoría durante la noche.

Foto: Pixabay

“Hay más de una respuesta a la pregunta de cuántas horas de sueño necesita un perro al día. Al igual que nosotros, los perros pueden necesitar más o menos sueño según su edad, salud, ubicación y estilo de vida“, señalan.

¿Cuáles son las razas de perros que más duermen?

Ahora sí, a lo que venimos. A continuación una breve lista de las razas de perros que más duermen en general. De nuevo, si tienes alguno de estos y no duerme tanto, no debes preocuparte mientras duerma las horas promedio antes mencionadas.

Aunque ojo, si notas problemas como reacciones más intensas a situaciones estresantes, irritabilidad o estados de ánimo alterados, entonces puede que sí esté durmiendo menos de lo necesario. Acude con especialistas en ese caso.

Las razas de perros que más duermen, entre 12 y 14 horas al día, son las siguientes:

Basset Hound

Foto: Pixabay

Gran Pirineo

Foto: Pixabay

Galgo

Foto: Pixabay

Bulldog

Foto: Pixabay

Gran Danés

Foto: Pixabay

San Bernardo

Foto: Pixabay

Cocker Spaniel

Foto: Pixabay

Pug

Foto: Pixabay

Shih Tzu

Foto: Pixabay

Terranova

Foto: Pixabay

