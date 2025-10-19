Lo que debo de saber Aquí algunas lecciones de astronomía de Julieta Fierro, una de las científicas más prominentes de México.

Existen algunas mujeres asombrosas cuya existencia sucede, entre tantas cosas, para inspirarnos. Para que las niñas sepan que pueden ser científicas y para que todas las demás aprendamos a contemplar la Vía Láctea desde la voz de una experta en el cosmos. En México ese referente fue (y será por siempre) Julieta Fierro, astrónoma, divulgadora, revolucionaria y feminista, todo al mismo tiempo.

Desafortunadamente, hace unas semanas, la maestra falleció a los 77 años. La noticia conmocionó no sólo a la comunidad científica, sino a todos los entusiastas de las estrellas, que desde hace décadas acudían a sus conocimientos para comprender cómo funciona el complejo y poético universo.

Julieta Fierro será recordada por su gran amor al cosmos./imagen Gaceta dela UNAM

Y es que Julieta, además de ser una de las académicas más destacadas de la UNAM, era quizá una de las mejores divulgadoras científicas que ha habido en México. Su trayectoria fue larga y brillante; basta leer cualquiera de sus más de cuarenta libros para entender que no había ni habrá nadie como ella.

Y es que Julieta Fierro tenía el don del lenguaje. Sabía comunicar su sabiduría del cosmos de una forma accesible y por eso cautivaba a toda clase de públicos, desde niños hasta docentes.

Julieta Fierro fue una gran divulgadora de la ciencia./imagen Wikipedia

Desde las palabras nos enseñó la belleza de las nebulosas, las figuras de las constelaciones, el enigma de los hoyos negros y sobre todo, la importancia de seguir el camino de la ciencia para explicar el mundo que nos rodea.

La revolución en las estrellas, ¿quién fue Julieta Fierro?

Julieta nació en la Ciudad de México en 1948. Junto a sus cuatro hermanos, pasó su infancia en Polanco. Desde niña amaba las aventuras, leía cuentos y admiraba a los héroes medievales, todo era apacible hasta que con sólo doce años perdió a su mamá, esto forjó su carácter.

Estudió orgullosamente en la Facultad de Ciencias de la UNAM, un lugar casi sagrado para ella, donde se desempeñó como académica y maestra. A pesar de crecer profesionalmente en un entorno masculino, Julieta siempre fue un miembro destacado de la comunidad, siempre estuvo interesada en aprender y en enseñar.

Julieta Fierro esta una orgullosa egresada de la UNAM./imagen Wikipedia

Fierro hizo su maestría en astrofísica y fue titular del Instituto de Astronomía. Sus investigaciones se centraron principalmente en la exploración del Sistema Solar y en la materia interestelar. Sin embargo, su gran revolución se centró en buscar maneras sencillas de transmitir el conocimiento del universo.

La divulgación fue para ella una herramienta de transformación; una manera de involucrar a la gente en el debate. Esta labor incansable la llevó a escribir 23 obras y muchos artículos periodísticos. Su búsqueda también la llevó a organizar talleres de ciencia para niños, a edificar, junto a otros expertos, la sala de astronomía del UNIVERSUM y a inventar un programa de televisión llamado Más allá de las estrellas.

https://www.youtube.com/live/T3ZwRswbF2A?si=a7IfrrtVf0Ldr3qP

Julieta Fierro fue una promotora incansable de la ciencia, esa labor le permitió ganar decenas de premios nacionales e internacionales que reconocían su enorme capacidad para explicar, de manera sencilla, los grandes hallazgos científicos que suceden a años luz de nosotros.

Pedazos de sabiduría de Julieta Fierro

Julieta Fierro es ahora polvo de estrellas y para encontrarla podemos hacer dos cosas, ver el cielo, de preferencia con un telescopio, y seguir sus entrevistas sobre el universo. En honor a esto, hemos recopilado algunas enseñanzas que nos dejó sobre cómo ella entendía el movimiento del cosmos.

1.Somos protones

“Imagínate, cada uno de tus protones lleva 13,800 millones de años viajando por el universo, saliendo y entrando de las estrellas. Piensa que esos protones te hicieron a ti, es la historia más apasionante que existe.”

Los humanos somos una coincidencia feliz./Imagen Unspñash

2. ¿Por qué debemos ver eclipses?

“El que haya un eclipse, cerca de donde uno vive, sucede muy de vez en cuando. Es muy sorprendente, la luna cubre al sol y de repente se hace de noche y hasta podemos ver las estrellas y los cometas, con vinculares. La atmósfera se enfría y el viento genera en el piso sombras volantes. Esto sucede de casualidad, cuando las órbitas se cruzan…”

Los eclipses son casi un milagro./imagen Unsplash

3. Sobre la vida extraterrestre

“¿Qué pasaría si llegan tres extraterrestres a la Tierra y se comportaran mal? No podríamos hacer nada porque la Organización de las Naciones Unidas nos obliga a darles trato diplomático y a no influir en sus costumbres, de hecho si lo hacemos estaríamos infringiendo una ley mundial…

Tendríamos que tratar a los extraterrestres como semejantes./imagen Unsplash

Hay una enorme diversidad de planetas, cuya vida y costumbres no podemos juzgar, lo mismo pasa en la Tierra, con los países.”

4.¿Qué pasaría si Marte se acercara a la Tierra?

“Sí los dos planetas redujeran su distancia sus polos se estirarían, la fuerza de gravedad se movería y los dos astros terminarían por desintegrarse, es más uno caería encima de otro.

Marte y la Tierra no pueden acercarse./Imagen Unsplash

Sin embargo, su fusión generaría un cinturón de asteroides enorme alrededor del sol, que eventualmente crearía un mundo nuevo.”

5. Sobre cómo ver los planetas en el cielo

“Basta con salir al exterior y seguir con la mirada la línea en el cielo por la que sale y se mete el sol, todas las estrellas que se ven en esa dirección, esos puntos destellantes, son los planetas. Júpiter se ve muy brillante, Marte se ve rojo, como el dios de la guerra, Venus tas esplendoroso como la diosa de la belleza.”