El 19 de septiembre de 2025, la noticia del fallecimiento de Julieta Fierro sorprendió tanto a la comunidad de la UNAM como a cada una de las personas en las que sembró conocimiento y los ánimos de seguir aprendiendo sobre el universo y la vida misma.

De esta manera, la obra y las enseñanzas de la investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM permanece en sus entrevistas, libros y frases.

Foto: Magdalena Montiel-Cuartoscuro.

Por acá dejamos 5 frases célebres e inspiradoras de Julieta Fierro Gossman, quien dedicó sus esfuerzos en la difusión de la ciencia y el acercamiento de niñas y adolescentes a carreras de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas —mejor conocidas como STEM por sus siglas en inglés.

5 frases célebres, bonitas e inspiradoras de Julieta Fierro

“Para ser científico hay que aprender en libertad”

Julieta Fierro Gossman dijo esta frase en la primera conferencia del ciclo Diálogo con Científicos, precisamente en septiembre de 2024, en contexto de la conmemoración de los 85 años de la Facultad de Ciencias de la UNAM.

Con esta frase, la divulgadora de la ciencia se refería a la libertad de investigación, cátedra y enseñanza, pero que al final se puede aplicar para quienes quieran entrarle o ejercer cualquiera de las disciplinas científicas.

“Cuando era muy pequeñita quería ser hada”

En 2021, en Sopitas.com platicamos con Julieta Fierro sobre las mujeres en la ciencia mexicana.

En la conversación, Fierro Gossman nos compartió parte de su sensibilidad que se desarrolló desde su infancia.

Julieta Fierro quería ser hada porque “porque veía tanto sufrimiento humano que yo pensaba que si pudiera ser hada, pues podría ayudar a muchas personas”.

Antes de ser egresada de la Facultad de Física, los planes de niña de Julieta Fierro también apuntaban a cirquera y mamá de al menos 12 hijos. Aquí en este enlace pueden leer la entrevista.

“Se debe reestructurar el sistema educativo para aprovechar la creatividad e inteligencia femeninas”

La ciencia no está distanciada de los asuntos sociales como la igualdad y equidad.

Julieta Fierro lo sabía y habló del tema de esta manera en una entrevista para la revista (de divulgación de la ciencia) ‘¿Cómo ves?‘.

La académica defendió el cambio en el sistema educativo para que ninguna mujer se quedara fuera, además de lograr condiciones favorables para la maternidad.

“La astronomía es como una canción, que aunque no entiendas, ya vale la pena por ser tan hermosa”

En 2024, Julieta Fierro fue invitada del Hay Festival y en este contexto, la publicación de su libro ‘Astronomía, ¿para qué?’. Esta poderosa frase la dijo en entrevista con Carlos Serrano para la BBC.

“Como tradicionalmente los hombres han hecho la ciencia, pues no han resuelto los problemas de las mujeres porque no se les ocurren”

Otra frase referente a la equidad e igualdad de oportunidades. Aquí Julieta Fierro se refirió a la importancia y riqueza de la diversidad en distintos campos para la resolución de distintas cuestiones.

Y agregó en esa misma entrevista con Sopitas.com: “No es que sean malas personas, es que no se les ocurre porque no tienen la visión de una mujer”.

¿Quién fue Julieta Fierro?

Julieta Norma Fierro Gossman nació en Ciudad de México el 24 de febrero de 1984.

Fue física, divulgadora de la ciencia, astrónoma y en su honor la UNAM bautizó a una nueva especie de luciérnaga como Pyropyga Julietafierroae.

Fierro Gossman también fue investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y profesora de la Facultad de Ciencias, así como integrante de la Academia Mexicana de la Lengua.

Foto: @UNAM_MX

​Gracias a su trabajo como divulgadora de la ciencia en México Julieta Fierro ganó el reconocimiento de colegas investigadores, instituciones, gobiernos y el cariño y la admiración de la población mexa que le ha dedicado mensajes como el siguiente en redes sociales:

“Julieta Fierro se fue para convertirse en polvo de estrellas, me gustaba escucharla porque transmitía la pasión que salía de su alma por el cielo y universo. Sabía cómo acercarnos a la ciencia de manera divertida; su legado es inmenso”.