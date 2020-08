“No planeamos ir a ningún lado”: Así le respondió TikTok a Donald Trump tras amenaza de prohibir la app

Si algo ha caracterizado a Donald Trump desde que llegó a la presidencia de Estados Unidos —bueno no, desde mucho antes—, es andar lanzando amenazas. Algunas las ha vuelto realidad, pero otras se han quedado en promesas. La más reciente fue decir que está dispuesto a prohibir TikTok, la popular red social de videos cortos de la que todos andamos enamorados.

Pero no, Donald Trump no pretende prohibir TikTok porque no se le dé eso de bailar frente a una cámara o no le gusten los challenges que vemos a través de la popular aplicación,. Lo hace porque tiene cierto miedito de que China esté usando la app para espiarlo —bueno, a su país—, y a los Estados Unidos pues nadie le puede venir a hacer eso (según él).

Aunque TikTok ha declarado que no tiene nexos con Beijing, osea, que no le comparte información de los usuarios al gobierno de China, Donald Trump habría dicho el viernes que está decidido a prohibir la plataforma e incluso adelantó que este mismo fin de semana podría quedar resuelto el tema por medio de una orden ejecutiva.

Pero TikTok ya respondió y dicen que no se van

El gran problema de Donald Trump es que a veces parece olvidar que los demás tienen boca y pueden responder. Y sí, TikTok ya le contestó al presidente de los Estados Unidos diciéndole que él les hace los mandados. Ok no, olviden eso. En realidad publicaron un mensaje muy positivo que, aunque no va dirigido para el mandatario, es una clara a las respuesta a las diferentes acusaciones que éste ha hecho contra la app.

Vanessa Pappas, gerente general de TikTok en Estados Unidos, dijo a través de un video que la aplicación “no tiene planes de irse a ningún lado”. Agradeció el apoyo de todos los usuarios y aseguró que TikTok se ha vuelto el hogar de creadores y artistas que desean expresar sus ideas y conectar con mucha gente.

“Hemos escuchado su increíble apoyo y queremos decirles gracias. No tenemos planes de ir a ningún lado (…) estamos orgullosos de todas las comunidades que consideran a TikTok como su hogar”, señaló Vanessa. La gerente de TikTok también apuntó que están orgullosos de los mil 500 empleados que tienen en Estados Unidos y adelantó que pretenden crear más de 10 mil puestos de trabajo en los próximos tres años en aquel país.

A message to the TikTok community. pic.twitter.com/UD3TR2HfEf — TikTok (@tiktok_us) August 1, 2020

Y para que Donald Trump se quede tranquilo, Vanessa Pappas aseguró que en TikTok están construyendo la app más segura porque saben que eso es lo correcto. “Estamos aquí para largo rato y continuaremos escuchando tu voz”, finalizó.